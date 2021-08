Pierre Gasly (AlphaTauri): «Weitere verrückte GP» 14.08.2021 - 14:42 Von Mathias Brunner

© LAT Pierre Gasly

Der Franzose Pierre Gasly ist der Mann für verrückte Grands Prix: Zweiter in Interlagos 2019, Sieger in Monza 2020, Dritter in Baku 2021. Der AlphaTauri-Fahrer sagt: «Es gibt weitere verrückte GP.»