Formel V wie verrückt: Alles Müller, oder was? 21.08.2021 - 00:05 Von Rainer Braun

© Stuttgarter Zeitung Eine schöne Müllerei: Roland vor Werner in Hockenheim 1966 © Seufert Hier wird der letzte Müller disqualifiziert, Werner Riedl (links im hellen Mantel) freut’s © Stuttgarter Zeitung Werner, Roland und Werner Müller auf dem Siegerpodest Zurück Weiter

In der Formel 1 gab es in den 1960er Jahren gleich vier GP-Piloten mit dem Nachnamen Taylor. Ähnlich gibt es in damals in der Formel V zu und her – mit drei Piloten namens Müller!