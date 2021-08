Kimi Räikkönen baff: Welche Statistik er 2021 anführt

Die Formel-1-Sommerpause schenkt uns die Gelegenheit, ein wenig Zahlen zu wälzen. Dabei haben wir eine Statistik gefunden, in welcher der älteste Fahrer im Feld der Klassenbeste ist – Kimi Räikkönen!

Kimi Räikkönen ist inzwischen bei 340 Formel-1-WM-Läufen an den Start gegangen, Mitte Oktober wird Finne 42 Jahre alt. Alfa Romeo-Teamchef Fred Vasseur hat vor kurzem über den «Iceman» festgehalten: «Wenn ich Kimi bei der Arbeit beobachte und mir seine Kommentare anhöre, dann erkenne ich, wie viel Feuer noch in ihm steckt, das ist pure Leidenschaft. Unser Verhältnis ist ungetrübt, er ist Teil der Alfa Romeo-Familie. Wir werden zusammen entscheiden, wie es weitergeht.»

Die Formel-1-Sommerpause ist jeweils auch Gelegenheit, eine Zwischenbilanz zu ziehen. Dabei haben wir in Sachen Stallduelle gesehen – Kimi zieht bei Alfa Romeo im Qualifying gegen Antonio Giovinazzi den Kürzeren, aber er hat sich als besserer Racer erwiesen.

Die modernen GP-Rennwagen sind aerodynamisch so hochgestochen, dass das Überholen schwierig ist. Eine gute Gelegenheit, gleich ein paar Ränge gutzumachen, ist der Start. Also haben wir uns mal angesehen, auf welchem Platz die Piloten ins Rennen gingen und auf welchem Rang sie aus der ersten Runde zurückkamen. Dabei zeigt sich nach elf zusammenrechneten Rennen ein verblüffendes Bild: Der Mann, der am meisten Plätze gutgemacht hat, nämlich 31, ist der älteste Fahrer im Feld – Kimi Räikkönen!

Bemerkenswert auch das Aston Martin-Duo Lance Stroll und Sebastian Vettel sowie die kecken Neulinge Mick Schumacher und Yuki Tsunoda.



Die Rangliste zeigt: Dreizehn Fahrer konnten Plätze gutmachen, einer blieb bei plus-minus null, sechs haben Ränge verloren. Natürlich verraten Zahlen nicht die ganz Wahrheit: Ein Fahrer kann aus dem Mittelfeld starten, wird zur Seite geschubst, fällt weit zurück und ratz-fatz sind zehn Positionen weg – ohne dass er einen Fehler gemacht hätte. Hier die Tabelle:



1. Kimi Räikkönen, 31 Ränge gewonnen

2. Lance Stroll 19

3. Sebastian Vettel 18

4. Mick Schumacher 17

5. Yuki Tsunoda 12

6. Nicholas Latifi 11

7. Carlos Sainz 10

8. Antonio Giovinazzi und Nikita Mazepin, je 9

10. Daniel Ricciardo 8

11. Esteban Ocon 5

12. Fernando Alonso 3

13. Charles Leclerc 1

14. Lewis Hamilton +/– 0

15. Max Verstappen und Valtteri Bottas, je –3

17. Sergio Pérez und George Russell, je –6

19. Lando Norris –12

20. Pierre Gasly –24





Ungarn-GP, Budapest

01. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:40:00,248h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,736

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +15,018

04. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +15,651

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,614 min

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:15,803

07. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:17,910

08. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1:19,094

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:20,244

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Kollision

Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, Kollision

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Kollision

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, Disqualifikation, zu wenig Sprit





WM-Stand nach 11 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 195 Punkte

2. Verstappen 187

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Sainz 83

7. Leclerc 80

8. Gasly 50

9. Ricciardo 50

10. Ocon 39

11. Alonso 38

12. Vettel 30

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Latifi 6

16. Russell 4

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 303

2. Red Bull Racing 291

3. Ferrari 163

4. McLaren 163

5. Alpine 77

6. AlphaTauri 68

7. Aston Martin 48

8. Williams 10

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0