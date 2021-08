Offiziell: Auch 2021 kein Grand Prix von Japan!

Der Autosport-Weltverband FIA, Formel-1-CEO Stefano Domenicali und der japanische Rennorganisator müssen am 18. August bestätigen: Auch 2021 kann es keinen Grossen Preis von Japan geben.

Der weltweite Kampf gegen den heimtückischen Corona-Virus geht weiter, und für die Formel 1 gilt anhaltend, was Serien-CEO Stefano Domenicali vor der Saison betont hatte: «Wir müssen in Sachen WM-Programm sehr flexibel bleiben. Ich stehe in täglichem Kontakt mit den GP-Veranstaltern. Jedem muss klar sein – diese Pandemie ist noch lange nicht vorbei. Wir versuchen, so viele Rennen wie möglich durchzuführen und haben für alle Läufe einen Plan B, C und D. Aber die Lage ändert sich ständig.»

Am 18. August um 10.00 Uhr bestätigt die Formel 1 in einer Mitteilung: «Nach intensiven Gesprächen hat sich die japanische Regierung dazu entschlossen, den Veranstaltern des Japan-GP keine Bewilligung zu erteilen, das Rennen durchzuführen – dies aufgrund der anhaltenden Komplexität in Sachen Corona. Wir arbeiten auf Hochdruck an einem Programm für die zweite Saisonhälfte.»

Was Japan angeht, so hatten die Olympischen Sommerspiele in Tokio vorgegeben, was passieren würde. Die Athleten mussten vor leeren Zuschauerrängen antreten. Für den Formel-1-Lauf in Suzuka, geplant für den 10. Oktober, war dies jedoch keine Option, die Organisatoren hofften auf eine Sonderbewilligung der Regierung, vergeblich. Bei steigenden Infektionszahlen in Japan war es unrealistisch zu glauben, dass Fans auf den Rennanlage des Suzuka Circuit zugelassen werden, wenn zuvor bei Olympia keine Besucher erlaubt sind. Der Motorrad-GP von Japan (auf 3. Oktober in Motegi geplant) wurde schon am 23. Juni abgesagt, auch dies war ein starker Indikator dafür, dass es auch keinen Formel-1-Lauf geben kann.

Das bedeutet gleichzeitig: Honda erhält keine Gelegenheit, sich mit einem Rennen auf der eigenen Strecke Suzuka von den Formel-1-Fans zu verabschieden. Die Japaner verlassen Ende 2021 offiziell die Königsklasse des Autosports.



Zur Alternative von Stefano Domenicali und seinen Fachleuten in Sachen WM-Programm gehören zwei Rennen in Austin innerhalb von einer Woche; dazu wird auch erwogen, die geplanten Läufe in Saudi-Arabien und Abu Dhabi um ein Rennen in Bahrain oder Katar zu erweitern.



Aus dem im Winter 2020/2021 geplanten Programm für die zweite Formel-1-Saisonhälfte mussten bislang bereits Australien und Singapur abgesagt werden.





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

20. Juni: Le Castellet, Frankreich

27. Juni: Spielberg, Österreich (GP Steiermark)

04. Juli: Spielberg, Österreich (GP Österreich)

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Istanbul, Türkei

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi