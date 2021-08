Fernando Alonso-Meilenstein: GP-Renner in Le Mans

Das hatte es noch nie gegeben – ein Formel-1-Renner fährt auf dem ehrwürdigen Gelände des aktuellen Le Mans-Langstreckenkurses. Alpine machte es mit Weltmeister Fernando Alonso möglich.

Wer wäre besser geeignet gewesen für diesen historischen Moment als Fernando Alonso? Der Weltmeister der Formel 1 (2005 und 2006) und der Langstrecke (2018/2019) ist der erste Rennfahrer, der mit einem aktuellen GP-Fahrzeug auf dem legendären, 13,6 Kilometer langen Langstreckenkurs von Le Mans ausrückte. Alonso hatte hier 2018 und 2019 mit Toyota gewonnen, Alpine machte im Rahmen einer Demonstration der französischen Fahrzeuge Fernandos Ausflug möglich.

Der 32-fache GP-Sieger sass dabei in einem 2018er Formel-1-Renault in der Lackierung des 2021er Alpine, die Alpine-Demo fand vor dem Start zum Langstreckenklassiker statt. Alonsos Stallgefährte, Ungarn-GP-Sieger Esteban Ocon, sass in einem Alpine A110 GT4. Dazu kamen vier Alpine A110S-Strassenautos, ein Rallyefahrzeug des Typs A110 sowie der A470 LMP2-Renner, Klassensieger der Langstrecken-WM 2018/2019.

Der 40-jährige Alonso beobachtet die Entwicklung der Langstrecken-WM genau. Der Asturier gegenüber soymotor.com: «Die neue Klasse der Hypercars zieht viele Marken an, das deutet auf eine fabelhafte Zukunft des Langstreckensports hin. Das freut mich sehr, denn ich habe eine Schwäche für diese Autos.»

Auf die Frage, ob der sich nach Abschluss seiner Karriere in der Formel 1 eine Rückkehr auf die Langstrecke vorstellen könnte, meint Fernando: «Ich weiss es nicht, ob ich eines Tages ein solches Auto fahren werde. Wenn ich mir das Reglement ansehe, so werden diese Autos im Renntrimm zehn Sekunden langsamer sein pro Runde als das Langstreckenfahrzeug, das ich 2019 pilotiert habe. Was also den puren Fahrspass angeht, so wird das weniger attraktiv sein.»





Ungarn-GP, Budapest

01. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:40:00,248h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,736

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +15,018

04. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +15,651

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,614 min

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:15,803

07. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:17,910

08. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1:19,094

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:20,244

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Kollision

Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, Kollision

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Kollision

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, Disqualifikation, zu wenig Sprit





WM-Stand nach 11 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 195 Punkte

2. Verstappen 187

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Sainz 83

7. Leclerc 80

8. Gasly 50

9. Ricciardo 50

10. Ocon 39

11. Alonso 38

12. Vettel 30

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Latifi 6

16. Russell 4

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 303

2. Red Bull Racing 291

3. Ferrari 163

4. McLaren 163

5. Alpine 77

6. AlphaTauri 68

7. Aston Martin 48

8. Williams 10

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0