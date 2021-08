Belgien-GP im Fernsehen: Der nächste Wetter-Hammer

Die Sommerpause geht zu Ende und mündet in drei Rennen an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden (Belgien, Niederlande, Italien). Wir sagen, wann die Action aus Spa-Francorchamps zu sehen ist.

Regenrennen oder Grands Prix bei Mischverhältnissen sind in der Regel eine Garantie für einen spannenden WM-Lauf. Das berüchtigt launische Wetter in den Ardennen kann auch 2021 den Rennställen einige Streiche spielen.

Aus heutiger Sicht wird der Circuit de Spa-Francorchamps am Freitag und Samstag nass sein, nach Niederschlägen unterschiedlicher Intensität, das Rennen aber auf trockener Bahn stattfinden. Allerdings sind sich selbst die belgische Meteorologen nicht sicher, wie schnell sich Schlechtwetterzellen verschieben.

Von daher behalten die Worte von Formel-1-Champion Sebastian Vettel ihre Gültigkeit: «In Belgien ist in Sachen Wetter immer alles möglich. Es ist nicht selten, dass ein Streckenteil trocken ist, es auf einem anderen aber bereits regnet. Du musst einfach auf alles gefasst sein.»

Egal ob trockene Bahn oder nasse Rennstrecke – dank unser Übersicht verpassen Sie von der ganzen Action aus Belgien so gut wie nichts.





Belgien-GP im Fernsehen

Freitag, 27. August

06.00 Sky Sport F1 – Grosser Preis von Ungarn Wiederholung

09.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

09.30 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial

10.55 Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: Jackie Stewart

11.20 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

11.25 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

11.30 Erstes Training

14.30 Sky Sport F1 – Anthony Davidson im W12

14.50 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

15.00 Zweites Training

17.05 Sky Sport F1 – Greatest Races: David Coulthard in Frankreich 2000

17.15 Sky Sport F1 – Greatest Races: Jenson Button in Kanada 2011

17.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

18.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

19.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

21.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

22.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

23.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung



Samstag, 28. August

07.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

08.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

09.55 Sky Sport F1 – 25 Jahre Formel 1 bei Sky

11.30 Sky Sport F1 – Greatest Races: Johnny Herbert auf dem Nürburgring 1999

11.50 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

11.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.00 Drittes Training

13.15 Sky Sport F1 – Greatest Races: Niki Lauda in Estoril 1984

13.30 Sky Sport F1 – Drittes Training Wiederholung

14.40 ORF 1 – Formel-1-News

14.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55 SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00 Qualifying

17.15 Sky Sport F1 – Anthony Davidson im Mercedes W12

17.30 Sky Sport F1 – Greatest Races: David Coulthard in Frankreich 2000

19.30 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

20.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.00 Sky Sport F1 – Belgien-GP von 1992

22.45 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

23.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 29. August

08.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

10.00 Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: Nigel Mansell

11.35 Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: Kimi Räikkönen

12.50 Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: James Hunt

13.15 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

13.40 ORF 1 – Formel-1-News

14.25 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.50 SRF Zwei – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00 Grosser Preis von Belgien

17.00 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.00 ORF 1 – Motorhome

17.45 Sky Sport F1 – Pressekonferenz

18.10 ServusTV – das Rennen

19.00 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

19.30 ServusTV – Speed, das Motorsportmagazin

22.30 Sky Sport F1 – Rennen kompakt

23.30 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung