Belgien-GP im Fernsehen: Besonderer Meilenstein

Der anstehende Belgien-GP ist nicht nur für Daniel Ricciardo ein besonderes Rennen. Auch sein früherer Brötchengeber Red Bull Racing feiert auf dem Circuit de Spa-Francorchamps ein Jubiläum.

Für Daniel Ricciardo steht in Belgien das 200. Formel-1-Rennen auf dem Programm, ein etwas bescheideneres Jubiläum feiert sein früherer Rennstall Red Bull Racing, der zusammen mit Motorenpartner Honda den 50. Renneinsatz in der Königsklasse bestreiten wird.

In den 49 Rennen, die bisher gemeinsam bestritten wurden, konnten die Japaner (die nach der laufenden Saison aus der Formel 1 aussteigen) zusammen mit dem Team aus Milton Keynes elf Siege und 32 Podestplätze bejubeln.

«Das ist ein grossartiger Augenblick, um auf die bisherigen Erfolge zurückzublicken und darauf aufzubauen. Ein grosses Dankeschön an alle Honda-Mitarbeiter für den ausserordentlichen Einsatz, den sie geleistet haben. Dieser hat es uns ermöglicht, in diesem Jahr um den WM-Titel zu kämpfen», lobt Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner.

Und Max Verstappen ergänzt: «An diese gemeinsamen Rennen werden wir immer gerne denken und ich glaube, der erste Sieg mit Honda wird dabei eine besonders emotionale Erinnerung sein. Ich hoffe, dass wir diese Saison noch mit einem Höhepunkt beenden können, bevor Honda die Formel 1 verlässt.»

Der schnelle Niederländer lobt auch: «Mir gefiel die Zusammenarbeit mit Honda schon von Anfang an, die Ingenieure waren sehr direkt und lieferten, was von ihnen erwartet wurde. Sie haben viel Zeit in die Gespräche mit dem Team und uns Fahrern investiert, und das war sehr wichtig.» Wer nicht verpassen will, wie sich Verstappen bei seinem 50. Honda-Einsatz schlägt, findet hier die TV-Sendezeiten zum Belgien-Wochenende.

Belgien-GP im Fernsehen

Freitag, 27. August

06.00 Sky Sport F1 – Grosser Preis von Ungarn Wiederholung

09.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

09.30 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial

10.55 Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: Jackie Stewart

11.20 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

11.25 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

11.30 Erstes Training

14.30 Sky Sport F1 – Anthony Davidson im W12

14.50 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

15.00 Zweites Training

17.05 Sky Sport F1 – Greatest Races: David Coulthard in Frankreich 2000

17.15 Sky Sport F1 – Greatest Races: Jenson Button in Kanada 2011

17.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

18.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

19.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

21.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

22.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

23.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

Samstag, 28. August

07.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

08.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

09.55 Sky Sport F1 – 25 Jahre Formel 1 bei Sky

11.30 Sky Sport F1 – Greatest Races: Johnny Herbert auf dem Nürburgring 1999

11.50 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

11.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.00 Drittes Training

13.15 Sky Sport F1 – Greatest Races: Niki Lauda in Estoril 1984

13.30 Sky Sport F1 – Drittes Training Wiederholung

14.40 ORF 1 – Formel-1-News

14.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55 SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00 Qualifying

17.15 Sky Sport F1 – Anthony Davidson im Mercedes W12

17.30 Sky Sport F1 – Greatest Races: David Coulthard in Frankreich 2000

19.30 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

20.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.00 Sky Sport F1 – Belgien-GP von 1992

22.45 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

23.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

Sonntag, 29. August

08.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

10.00 Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: Nigel Mansell

11.35 Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: Kimi Räikkönen

12.50 Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: James Hunt

13.15 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

13.40 ORF 1 – Formel-1-News

14.25 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.50 SRF Zwei – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00 Grosser Preis von Belgien

17.00 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.00 ORF 1 – Motorhome

17.45 Sky Sport F1 – Pressekonferenz

18.10 ServusTV – das Rennen

19.00 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

19.30 ServusTV – Speed, das Motorsportmagazin

22.30 Sky Sport F1 – Rennen kompakt

23.30 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung