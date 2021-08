Mattia Binotto (Ferrari): «Nur ein kleiner Fehler»

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto spricht über den Trainingscrash seines Schützlings Charles Leclerc und erklärt: «Es ist wichtig, dass wir hier in Belgien eine gute Fahrzeug-Balance finden.»

Für Mattia Binotto endete der Trainingsfreitag auf dem Circuit de Spa-Francorchamps schlechter als er angefangen hatte. Der Ferrari-Teamchef durfte sich am Vormittag noch über die Plätze 4 und 5 seiner beiden Schützlinge Charles Leclerc und Carlos Sainz freuen. Am Nachmittag war der Spanier der schnellere der beiden Ferrari-Piloten, obwohl er nur auf Position 11 der FP2-Zeitenliste landete.

Das lag nicht zuletzt am Abflug, den sein Teamkollege Leclerc ausgangs der sechsten Kurve hinlegte, womit er die erste rote Flagge auslöste. Der Monegasse musste sich daraufhin mit der 18. Position begnügen. Binotto sagt im «Sky Sports F1»-Interview dazu: «Im ersten Training lief es ziemlich vielversprechend, im zweiten lief es mit Blick auf die Performance und den Unfall von Charles nicht gerade rosig, wir konnten nicht viele Runden drehen.»

«Wir wissen, dass die Bedingungen wechselhaft bleiben, deshalb ist es wichtig, eine gute Fahrzeug-Balance für das Auto zu finden, damit sich die Fahrer in allen Bedingungen wohl fühlen», weiss der Ingenieur. «Es war also wichtig, Daten zu sammeln, und das haben wir auch getan. Ich denke, unsere Positionen im zweiten Training spiegeln unser Können nicht wider. Ich bin überzeugt, das es noch besser geht», fügt er kämpferisch an.

Den Crash habe er noch nicht genauer unter die Lupe genommen, offenbarte der in der Schweiz aufgewachsene Italiener daraufhin. «Aber es war nur ein kleiner Fehler, der dazu führte», ist er sich sicher. «Es gab ein paar Schäden, aber es ist erst Freitag und uns bleibt die ganze Nacht, um das Auto zu reparieren.»

2. Training, Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:44,472 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:44,513

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:44,544

04. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:44,953

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:44,965

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:45,180

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:45,302

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:45,336

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:45,386

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:45,404

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:45,517

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:45,758

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:45,789

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:45,967

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:46,118

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:46,198

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:46,665

18. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:46,836

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:47,335

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:47,529

1. Training, Spa-Francorchamps

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:45,199 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:45,363

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:45,699

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:45,818

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:45,935

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:46,127

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:46,177

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:46,336

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:46,497

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:46,612

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:46,649

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:46,683

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:46,755

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:46,772

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:46,928

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:47,101

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:48,125

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:48,224

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:49,059

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:49,935