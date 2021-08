Belgien-GP im Fernsehen: Zu 90 Prozent gibt’s Regen!

Das kann ja heiter werden: Verschiedene belgische Wettermodelle besagen: Freitag bis Sonntag 90 Prozent Regenwahrscheinlichkeit im Raum Francorchamps! Erleben wir den nächsten Chaos-Grand Prix?

Verschiedene Wettermodelle am Donnerstag vor dem Grossen Preis von Belgien sagen übereinstimmend voraus: Die Besucher des Circuit de Spa-Francorchamps werden an den kommenden Tagen weniger die Sonnencrème brauchen, sondern eher den Regenschirm – von Freitag bis Sonntag beträgt die Regenwahrscheinlichkeit anhaltend gleichmässig 90 Prozent!

Aus heutiger Sicht ist der Sonntag sogar der schlechteste Tag, mit klammen 14 Grad Höchsttemperatur. Am Freitag und Samstag ist von wiederkehrenden Schauern die Rede, mit Aufhellungen dazwischen, am Sonntag jedoch von anhaltendem Regen und der grössten Niederschlagmenge.

Das ist für die Zuschauer vor Ort ärgerlich und für die Fahrer gefährlich, aber Tausende Fans dürfen sich auf einen echten Leckerbissen gefasst machen. Denn Mischverhältnisse und nasse Bahn in Spa-Francorchamps, das bedeutet immer Unberechenbarkeit, und dann sind verrückte Rennverläufe wie in Baku oder auf dem Hungaroring möglich.

Wie sich das alles entwickelt, verfolgen die meisten Formel-1-Freunde vor den Fernsehgeräten oder online.





