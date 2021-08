Sergio Pérez: Auch 2022 bei Red Bull Racing!

Nun ist es offiziell: Der 31-jährige Mexikaner Sergio Pérez wird auch 2022 an der Seite von Max Verstappen für Red Bull Racing fahren. Der zweifache GP-Sieger ist in der laufenden Weltmeisterschaft Fünfter.

Sergio Pérez bleibt bei Red Bull Racing. Die vierfachen Weltmeister aus Milton Keynes haben die Vertragsverlängerung mit dem Mexikaner bestätigt. Pérez hat in diesem Jahr für RBR einen Sieg in Baku herausgefahren, in Frankreich wurde er Dritter, bei acht von elf Rennen ist er in die Punkte gefahren und liegt derzeit auf dem fünften Zwischenrang in der Fahrer-WM.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Wir schätzen Checo als verlässlichen Piloten, der sich mit grosser Erfahrung und tollem Einsatzwillen einbringt. Es ist genau seine Mischung aus Routine und Speed, die es uns erlaubt, ein Wörtchen mitzureden bei der Vergabe der Konstrukteurs-Meisterschaft. Er hat sich bei uns fabelhaft integriert, und wenn wir im kommenden Jahr mit komplett neuen Autos ausrücken, brauchen wir seinen reichen Erfahrungsschatz.»

Sergio Pérez: «Ich freue mich, dass ich auch 2022 Gelegenheit erhalten, für diese grossartige Truppe zu fahren. Es hat etwas gedauert, bis ich mich eingelebt hatte, aber inzwischen fühle ich mich hier sehr wohl. Ich habe sehr hart gearbeitet, um eine solche Chance wie bei Red Bull Racing zu erhalten, und natürlich freue ich mich, dass mein Einsatz mit einer Vertragsverlängerung belohnt wird.»

1. Training, Spa-Francorchamps

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:45,199 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:45,363

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:45,699

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:45,818

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:45,935

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:46,127

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:46,177

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:46,336

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:46,497

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:46,612

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:46,649

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:46,683

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:46,755

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:46,772

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:46,928

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:47,101

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:48,125

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:48,224

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:49,059

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:49,935