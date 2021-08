Nikita Mazepin: Neues Chassis nach hässlichem Gerücht

Im Juli machten rund um Nikita Mazepin und Haas böse Gerüchte die Runde, der junge Russe werde gegenüber Mick Schumacher benachteiligt. Nun hat Mazepin in Belgien ein neues Chassis erhalten.

Seit bekannt wurde, dass Nikita Mazepins Vater Dmitry – mit Düngemittel zum Milliardär geworden – in Form der Firma Uralkali Hauptsponsor von Haas werden würde, hielt sich das Gerücht: Der nächste Schritt sei die Übernahme des Rennstalls. Dies hat Haas-Teamchef Günther Steiner immer wieder dementiert.

Ein anderes Gerücht: Dmitry Mazepin sei wütend, dass sein Sprössling in der Saison 2021 Mick Schumacher hinterherfahre, das liege an einem schwereren Chassis (Nikita sprach davon, eine Zielscheibe zu sein). Als neuer Besitzer des Teams könnte Mazepin senior schalten und walten, wie er will. Die Light-Variante des Gerüchts: Als Geldgeber mache Dmitry Mazepin Druck, um Steiner zu entmachten.

«Also ich weiss nichts von all dem», sagte der Südtiroler Steiner. «Es ist rundweg totaler Blödsinn, was da geschrieben worden ist. Da wollte jemand ein neues Gerücht streuen. Das Team gehört Gene Haas, er trifft die Entscheidungen. Und amtsmüde bin ich auch nicht.»

Zum schwereren Chassis von Nikita Mazepin sagt Steiner: «Je älter ein Chassis wird, desto schwerer wird es nun mal. Wenn alles nach Plan läuft, erhält Nikita zum Rennen in Belgien ein neues Chassis. Für Mick Schumacher ist kein neues Chassis geplant, ausser er fährt das heutige kaputt.»

Nun ist bestätigt: Mazepin hat in Spa-Francorchamps tatsächlich ein neues Chassis erhalten. Aber Steiner hat in einer Videokonferenz in Belgien erklärt: «Ich glaube nicht, dass dies in Sachen Konkurrenzfähigkeit einen grossen Unterschied ausmachen wird. Es handelt sich um ein homologiertes Chassis, weil wir gemäss Reglement gar kein anderes herstellen dürfen.»





2. Training, Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:44,472 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:44,513

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:44,544

04. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:44,953

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:44,965

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:45,180

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:45,302

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:45,336

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:45,386

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:45,404

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:45,517

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:45,758

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:45,789

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:45,967

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:46,118

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:46,198

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:46,665

18. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:46,836

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:47,335

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:47,529





1. Training, Spa-Francorchamps

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:45,199 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:45,363

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:45,699

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:45,818

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:45,935

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:46,127

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:46,177

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:46,336

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:46,497

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:46,612

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:46,649

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:46,683

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:46,755

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:46,772

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:46,928

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:47,101

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:48,125

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:48,224

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:49,059

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:49,935