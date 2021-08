Neue Motoren in Belgien: 16 Fahrer zittern vor Strafe

Sechzehn der zwanzig Formel-1-Fahrer fahren am Wochenende des Grossen Preises von Belgien mit dem dritten und letzten 2021 erlaubten Motor. Damit steht fest: Es wird früher oder später Strafen hageln.

Auf die Formel 1 kommt eine Welle von Strafen zu. Denn am zwölften GP-Wochenende des Jahres haben 16 von 20 Piloten den dritten Motor im Heck ihrer Wagen, wer mehr braucht, muss Strafversetzungen in Kauf nehmen.

Zur Erinnerung, eine moderne Antriebs-Einheit der Formel 1 ist reglementarisch in sieben Elemente aufgeteilt:

– V6-Verbrennungsmotor

– Turbolader

– MGU-H («motor generator unit – heat»; also der Generator für jene Energie, die beim Turbolader gesammelt wird)

– MGU-K («motor generator unit – kinetic»; also der Generator für die kinetische Energie, die beim Bremsen gesammelt wird)

– Batterie-Paket

– Kontroll-Elektronik

– Auspuff

Erlaubt sind pro Fahrer und Saison 2021:

3 Verbrennungsmotoren

3 Turbolader

3 MGU-H

3 MGU-K

2 Batterien

2 Steuereinheiten

8 Auspuffanlagen

Wie die Regelhüter des Autosport-Weltverbands FIA bestätigen, haben sich inzwischen sechzehn der zwanzig Formel-1-Fahrer für das Wochenende auf dem Circuit de Spa-Francorchamps einen neuen Motor einbauen lassen müssen; mit Triebwerk 2 fahren nur noch die Ferrari-Kunden Alfa Romeo und Haas, alle anderen Fahrzeuge sind mit Aggregat Nummer 3 unterwegs!

Damit werden für einige Piloten Strafen unvermeidlich, die Frage wird nur sein, wann sie kommen. Ein Beispiel: Die Red Bull Racing-Piloten Max Verstappen und Sergio Pérez haben beide unverschuldet einen von drei Motoren verloren, wegen Beschädigungen nach Unfällen (Max in England, Sergio in Ungarn). Wann der vierte Motor kommt und damit eine Strafe, ist noch nicht beschlossen.



Ferrari wird für Carlos Sainz und Charles einen verbesserten Motor auf die Bahn bringen, auch dies wird für den Spanier und den Monegassen Strafversetzungen bedeuten.





1. Training, Spa-Francorchamps

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:45,199 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:45,363

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:45,699

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:45,818

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:45,935

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:46,127

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:46,177

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:46,336

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:46,497

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:46,612

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:46,649

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:46,683

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:46,755

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:46,772

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:46,928

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:47,101

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:48,125

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:48,224

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:49,059

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:49,935