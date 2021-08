Charles Leclerc (Crash): «Sehr kniffliger Tag»

Charles Leclerc beendete den Trainingsfreitag in Belgien vorzeitig, weil er seinen Ferrari in die Reifenstapel setzte. Der Monegasse verspricht: «Ich werde versuchen, diesen Fehler nicht mehr zu machen.»

Im ersten Training auf dem Circuit de Spa-Francorchamps drehte Charles Leclerc mit 1:45,818 min noch die viertschnellste Runde. Der Ferrari-Hoffnungsträger blieb damit etwas mehr als sechs Zehntel über der Bestzeit von Mercedes-Pilot Valtteri Bottas. Doch am Nachmittag lief es nicht so gut für den Monegassen, der seinen Arbeitstag in der Streckenbegrenzung beendete.

Rund 20 Minuten vor dem Ende der zweiten Session flog er ausgangs der sechsten Kurve ab und sorgte damit für rote Flaggen. Dass auch der Tagesschnellste Max Verstappen vier Minuten vor dem Ende von der Strecke rutschte und einen Crash produzierte, war nur ein schwacher Trost für den ehrgeizigen Rennfahrer aus Monte Carlo.

«Das war insgesamt ein sehr kniffliger Tag», seufzte Leclerc nach getaner Arbeit. «Ich denke, das ging allen so, weil die Bedingungen so schwierig waren. Nun bleibt uns eine Nacht, um am Auto zu arbeiten, damit wir morgen stärker zurückschlagen können. Natürlich hätte ich den Tag lieber nicht in der Streckenbegrenzung beendet, aber so läuft es im freien Training manchmal.»

«Ich werde auf jeden Fall versuchen, diesen Fehler nicht mehr zu machen», versprach der 23-Jährige. Und er offenbarte: «Im ersten Training fühlte sich das Auto gut an, aber in der zweiten Session war das nicht mehr so und wir müssen nun herausfinden, warum das so war, weil wir nicht viel am Auto verändert haben. Ich hoffe, dass wir da gute Arbeit leisten können und ja, ich bin zuversichtlich, dass uns das gelingt.»

2. Training, Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:44,472 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:44,513

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:44,544

04. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:44,953

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:44,965

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:45,180

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:45,302

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:45,336

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:45,386

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:45,404

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:45,517

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:45,758

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:45,789

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:45,967

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:46,118

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:46,198

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:46,665

18. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:46,836

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:47,335

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:47,529

1. Training, Spa-Francorchamps

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:45,199 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:45,363

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:45,699

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:45,818

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:45,935

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:46,127

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:46,177

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:46,336

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:46,497

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:46,612

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:46,649

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:46,683

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:46,755

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:46,772

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:46,928

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:47,101

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:48,125

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:48,224

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:48,705

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:49,059

