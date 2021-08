Mick Schumacher (20.): «Haben ein paar Ideen»

Formel-1-Rookie Mick Schumacher beendete die beiden ersten Trainings auf dem Circuit de Spa-Francorchamps jeweils auf dem letzten Platz. Dennoch beteuerte er hinterher: «Wir haben viel gelernt.»

Immerhin konnte Mick Schumacher den Rückstand auf seinen Haas-Teamkollegen Nikita Mazepin im Verlauf des Trainingsfreitags zum Belgien-GP verringern. Am Vormittag fehlten dem Deutschen noch knapp dreieinhalb Zehntel auf die Zeit des Russen, nach der Mittagspause verkleinerte er seinen Abstand zum Teamkollegen auf 0,194 sec.

Hinterher fasste der 22-Jährige zusammen: «Es war auf jeden Fall gut, nach der Sommerpause wieder auf der Strecke zu sein, vor allem auf einem Kurs wie diesem, der etwas Besonderes ist.» Und er verriet: «Ich hatte gehofft, dass es nass bleiben würde, aber leider trocknete die Piste ab, als wir auf die Strecke gingen.»

«Nichtsdestotrotz haben wir viel gelernt und wir haben ein paar Ideen, was wir morgen ausprobieren wollen», machte sich der Formel-2-Champion von 2020 Mut. Und er fügte an: «Wir werden sehen, was das Wetter macht. Heute sollte ein komplett nasser Tag werden und am Ende war es trocken, also werden wir sehen, was morgen kommt.»

Teamchef Günther Steiner fasste zufrieden zusammen: «Wir haben im ersten und im zweiten Training jeweils eine ganz normale Session erlebt. Das Wetter war ein wenig unbeständig, aber wir haben versucht, das Beste aus den Bedingungen zu machen. Und wir haben das ganze Testprogramm absolviert, das wir uns vorgenommen hatten.»

2. Training, Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:44,472 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:44,513

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:44,544

04. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:44,953

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:44,965

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:45,180

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:45,302

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:45,336

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:45,386

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:45,404

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:45,517

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:45,758

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:45,789

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:45,967

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:46,118

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:46,198

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:46,665

18. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:46,836

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:47,335

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:47,529

1. Training, Spa-Francorchamps

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:45,199 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:45,363

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:45,699

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:45,818

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:45,935

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:46,127

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:46,177

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:46,336

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:46,497

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:46,612

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:46,649

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:46,683

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:46,755

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:46,772

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:46,928

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:47,101

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:48,125

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:48,224

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:48,705

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:49,059