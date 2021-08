Christian Horner & Toto Wolff verteidigen Rennleitung

Einige Formel-1-Stars kritisierten nach dem Belgien-Quali die Rennleitung, weil sie die Session nicht unterbrach, als der Regen zum Q3-Start stärker wurde. Die Teamchefs haben hingegen Verständnis für Masi und sein Team.

Sebastian Vettel ärgerte sich am Boxenfunk über den Crash von Lando Norris, der in der berühmten Eau Rouge einen spektakulären Crash und viel Schrott produzierte. Denn der vierfache Weltmeister hatte kurz davor an die Box gefunkt, dass man die Session unterbrechen müsse, weil zu viel Wasser auf der Piste lag. Den Unfall von Norris bezeichnete der Deutsche für unnötig.

Vettels Meinung schlossen sich nach der Zeitenjagd auch andere GP-Stars an, während die Teamverantwortlichen Verständnis für die Rennleitung zeigten. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner schilderte etwa bei «Sky Sports F1»: «Es war eine wirklich schwierige Entscheidung, denn kurz vor dem Start des Q3 diskutierten wir noch, ob die Bedingungen den Einsatz von Intermediates zulassen. Die Verhältnisse änderten sich sehr schnell.»

Und der Brite erklärte: «Die Fahrer berichteten auf ihrer Outlap, dass sehr viel Wasser auf der Piste lag, aber für die Rennleitung ist es unglaublich schwierig, die Lage gleich richtig einzuschätzen. Unsere Piloten sagten Beide, dass es grenzwertig sei. Max erklärte, dass es auf den Geraden sehr viel Aquaplaning gab.»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff fand auf die Frage, ob die Rennleitung die Session hätte unterbrechen sollen, eine klare Antwort. Er erklärte: «Nein, wir können nicht alle in Watte packen. Das ist die Formel 1, so ist es im Motorsport, das ist Spa und da du musst auf dem Gas bleiben. Diese Dinge können passieren. Wir sollten diese Jungs machen lassen, und wenns überall Aquaplaning gibt wegen dem Regen, dann müssen wir über eine Unterbrechung nachdenken. Aber das war nicht der Fall, es war also richtig, dass es weiterging.»

Qualifying Belgien-GP

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:59,765 min

02. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 2:00,086

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 2:00,099

04. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 2:00,864

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 2:00,935

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 2:01,164

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 2:02,112

08. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 2:02,502

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 2:03,513

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, ohne Zeit (Unfall)

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:57,721

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:58,056

13. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:58,137

14. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:58,205

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:58,231

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 2:02,306

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 2:02,413

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 2:03,973

19. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 2:04,452

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 2:04,939