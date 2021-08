Norris: «Hätte locker um die Pole fahren können» 29.08.2021 - 07:56 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Lando Norris war vor seinem Abflug gut unterwegs

McLaren-Talent Lando Norris legte in den ersten beiden Qualifying-Abschnitten in Belgien jeweils die Bestzeit vor, im entscheidenden Q3 musste er allerdings einen heftigen Crash in der Eau Rouge einstecken.