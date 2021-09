Sebastian Vettel: «Sonst gibt es keine Zukunft»

Aston Martin-Star Sebastian Vettel nutzte zum Auftakt ins Zandvoort-Wochenende die Gelegenheit, um sich für mehr Umweltschutz und einen nachhaltigeren Umgang mit Ressourcen stark zu machen.

Dass Sebastian Vettel die Umwelt am Herzen liegt, hat der Formel-1-Pilot nicht nur mit den entsprechenden Aussagen bewiesen. Der Deutsche liess seinen Worten auch Taten folgen: In Spielberg eröffnete er ein Insektenhotel, in Silverstone beteiligte er sich nach dem Rennen an einer Müll-Sammelaktion. Die Argumente der Aktivisten von «Extinction Rebellion», die mit einem Fahrrad-Rennen durch Zandvoort auf die Auswirkungen der Rennstrecke und des Formel-1-Wochenendes auf die Umwelt aufmerksam machen wollen, kann der vierfache Champion natürlich nachvollziehen.

In der FIA-Pressekonferenz erklärt der Aston Martin-Star, als er darauf angesprochen wird: «Ich habe davon gehört. Generell kann man sagen, dass wir in einer Zeit leben, in der es wichtig ist, Aufmerksamkeit zu generieren. Und das machen sie, das ist also gut. Wenn man mich fragt, was die Formel 1 für die Umwelt tut, dann sage ich: Es sind viele Sachen geplant, einige kleinere Bereiche, in denen gehandelt wird, was gut ist.»

«Aber ist es genug?», fragt Vettel daraufhin, und liefert auch gleich die Antwort: «Nein, ist es nicht. Ist es genug, was wir als Gesellschaft machen? Es kommt auf das Land an, einige sind da weiter als andere. Aber als Ganzes, als Menschheit, tun wir wahrscheinlich nicht genug.» Und er warnt: «Ich denke, es ist wichtig, dass wir verstehen, was da auf dem Spiel steht. Wenn wir das nicht begreifen, gibt es keine Zukunft. Das klingt jetzt nach Schwarzmalerei, aber andererseits ist es sehr gut, dass es sehr viel gibt, was wir tun können.»

Die Formel 1 habe durchaus auch in der Zukunft ihre Daseinsberechtigung, «wenn sie die richtigen Entscheidungen trifft», ist sich der 34-jährige Heppenheimer sicher. «Es kann natürlich immer mehr getan werden, aber die kleinen Dinge, die nun unternommen werden, sind gut. Sie sind aber ein erster Schritt, und nicht mehr.»

Auf die Frage, was der nächste Schritt wäre, erklärt Vettel: «Ich weiss nicht, es gibt viele Dinge, die getan werden können. Die Regeln für die Zukunft sind noch nicht in Stein gemeisselt, deshalb ist es schwierig, das zu kommentieren. Aber es ist das Ziel, relevanter zu werden. Derzeit haben wir technisch sehr spannende und ausgeklügelte Autos, aber die Technologie ist sehr komplex und wahrscheinlich nicht relevant für den Strassenverkehr. Das ist nicht richtig.»

«Was auch immer für ein neuer Motor kommt, er sollte auf jeden Fall relevanter für die Strasse sein und helfen, dass bei der Mobilität ein Wandel stattfindet. Ich denke, die Formel 1 sollte die Tradition beibehalten, eine Führungsrolle bei der zukunftsträchtigen Technologie einzunehmen», betont der 53-fache GP-Sieger, der nicht nur bei den GP-Rennern ansetzen will.

«Abgesehen davon sind die GP-Wochenenden Grossveranstaltungen, bei denen viele Leute kommen. Da gibt es eine Riesenchance, einige Dinge anzusprechen. Auch bei der Verpflegung kann man vieles verbessern. Ich habe selbst miterlebt, wie viel Müll liegen bleibt. Er muss natürlich entsorgt werden, aber das erste Ziel sollte lauten, gar keinen Müll zu produzieren. Es gibt viele grossartige Ideen, Erfindungen und Konzepte, die man bei solchen Grossveranstaltungen anwenden kann. Das sind nur kleine Beispiele. Auch der WM-Kalender kann besser geplant werden, damit wir nicht hin und her fliegen müssen», schlägt Vettel vor.

