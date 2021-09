George Russell: «Da musst du schon Eier haben» 02.09.2021 - 17:57 Von Mathias Brunner

© LAT George Russell bei der Pistenbesichtigung

In Belgien sicherte sich Quali-Sensation George Russell dank seiner zweitschnellsten Zeit einen Podestplatz. Das wird so in den Niederlanden nicht passieren. George sagt, war er hier erwartet.