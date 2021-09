Mick Schumacher: «Werde Kimi Räikkönen vermissen»

Formel-1-Rookie Mick Schumacher hätte es gerne gesehen, dass Kimi Räikkönen noch ein weiteres Jahr in der Königsklasse antritt. Der Deutsche erklärte in Zandvoort: «Dass er aufhört, ist eine traurige Nachricht.»

Kurz vor dem Start des GP-Rennwochenendes in Zandvoort bestätigte Kimi Räikkönen, was seine Fans seit einiger Zeit befürchtet und die Experten schon seit einer Weile vorausgesagt hatten: Der Weltmeister von 2007 hört nach der laufenden Saison auf. Was nach der Formel 1 kommt, ist unklar. «Es gibt keinen Plan», erklärte der Finne gewohnt wortkarg.

Dass die laufende Formel-1-Saison die letzte des 41-jährigen GP-Stars bleibt, bedauert auch Mick Schumacher. Der GP-Rookie aus dem Haas-Team erklärte am Rande des Zandvoort Circuit: «Dass er aufhört, ist eine traurige Nachricht, denn ich hätte ihn gerne noch ein Jahr länger in der Startaufstellung gehabt.»

Gleichzeitig zeigte er Verständnis für den GP-Routinier, der bereits seine 19. Saison bestreitet: «Erreichte hat seine Familie und will wahrscheinlich mal etwas anderes erleben. Nach so vielen Jahren ist es verständlich. Aber ich werde ihn vermissen, denn ich erinnere mich noch gut an das erste Mal, als wir eine Weile im gleichen Raum waren. Das war bei der FIA-Gala in St. Petersburg und wir hatten da eine wirklich gute Zeit. Diese Momente mit ihm werde ich sicherlich vermissen.»

Alpine-Talent Esteban Ocon stimmt Schumacher zu: «Es ist wirklich eine traurige Nachricht. Wir werden einen guten Charakter verlieren und einen fantastischen Fahrer, der seine Spuren hinterlassen hat. Wir sprechen nicht viel miteinander, er spricht mit niemandem viel. Aber wir werden ihn sicherlich vermissen. Er ist ein unglaublich guter Fahrer und ich wünsche ihm das Beste für die Zukunft.»

WM-Stand nach 12 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 202.5 Punkte

2. Verstappen 199.5

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Sainz 83.5

7. Leclerc 82

8. Ricciardo 56

9. Gasly 54

10. Ocon 42

11. Alonso 38

12. Vettel 35

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Russell 13

16. Latifi 7

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 311

2. Red Bull Racing 304

3. McLaren 169

4. Ferrari 166

5. Alpine 80

6. AlphaTauri 72

7. Aston Martin 53

8. Williams 20

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0