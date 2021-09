Daniel Ricciardo (McLaren): «Zandvoort ist saucool»

In Spa-Francorchamps hat Daniel Ricciardo mit Rang 4 das beste Ergebnis seiner McLaren-Saison eingefahren, auch wenn der Belgien-GP wenig wert ist. Der Australier schwärmt von der Zandvoort-Strecke.

Die Formel-1-Piloten sind ernüchtert aus Belgien abgereist: Ein Rennen, nein ein Rennen war das keines, ein Rollen hinter dem Safety-Car für zwei Runden, dann Abbruch, Punkte für gar nichts, das fand auch der siebenfache GP-Sieger Daniel Ricciardo seltsam. Der McLaren-Fahrer gilt als einer der besten Angreifer der Branche und ist gewiss kein Hasenfuss, aber der Regen von Spa-Francorchamps war selbst für Ricciardo zu viel. So hatte sich Daniel seinen 200. Grand Prix gewiss nicht vorgestellt.

Viele langjährige Formel-1-Fans haben zu bedenken gegeben: Wieso ist in Spa-Francorchamps nicht dennoch gefahren worden? Unter dem Motto: Wenn die Verhältnisse schwierig sind, dann muss man halt etwas langsamer machen.

Aber Daniel Ricciardo ist mit dieser Ansicht nicht einverstanden. «Ich finde, die Mentalität hat sich geändert. Okay, ich war nicht zu der Zeit aktiv, als es noch normal war, dass es in diesem Sport jedes Jahr zu Todesfällen kam. Und ich bin mir sicher, dass es damals schwer zu akzeptieren war, aber da es regelmässiger vorkam, wurde es irgendwie normal. Doch wäre ich mit dem Wissen, das ich heute habe, in den 1960er Jahren Formel 1 gefahren? Nein, glaube ich nicht. Ich habe nichts gegen Risiko, aber wenn es um Leben oder Tod geht, dann ist das die Sache einfach nicht wert.»

Was seine Leistung in Belgien angeht, sagt Daniel: «Die Sommerpause hatte mir gut getan, um etwas Distanz zu erhalten. Ich fand, ich habe in Spa-Francorchamps einen Schritt nach vorne getan in Sachen Verständnis für den McLaren. Und ich bin glücklich, dass wir hier gleich in der Woche darauf nochmals fahren, so dass ich das vertiefen kann.»

Zu Zandvoort sagt Ricciardo: «Ich war letztmals 2009 hier und konnte mich an wenig erinnern. Der Pistenspaziergang heute hat alles wieder aufgefrischt. Zandvoort bietet Kurven, wie du sie auf keiner anderen Strecke findest, mit überhöhten Passagen und schnellen Richtungswechseln, alles in allem eine saucoole Bahn. Und ich bin überzeugt, dass die niederländischen Fans eine einzigartige Kulisse erzeugen werden.»



Klar wird Daniel Ricciardo auch auf den Rücktritt von Kimi Räikkönen Ende 2021 angesprochen: «Ich weiss, dass er mit dieser Entscheidung glücklich ist, also bin ich für ihn glücklich. Er hat in der Formel 1 eine grandiose Karriere gezeigt, er war jung und schnell und cool, jeder aufstrebende Fahrer wollte so sein! Und dann ist er auch noch aus dem GP-Sport weggegangen und hat danach ein tolles Comeback gezeigt. So etwas muss man erst mal hinkriegen.»





Belgien-GP

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1 Runde

02. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1,995 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,601

04. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,496

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +7,479

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +10,177

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +11,579

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +12,608

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +15,484

10. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +16,166

11. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +20,590

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +22,414

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +24,163

14. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +27,109

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +28,329

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +29,507

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +31,993

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +36,054

19. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +38,205

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +44,108





WM-Stand nach 12 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 202.5 Punkte

2. Verstappen 199.5

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Sainz 83.5

7. Leclerc 82

8. Ricciardo 56

9. Gasly 54

10. Ocon 42

11. Alonso 38

12. Vettel 35

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Russell 13

16. Latifi 7

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 311

2. Red Bull Racing 304

3. McLaren 169

4. Ferrari 166

5. Alpine 80

6. AlphaTauri 72

7. Aston Martin 53

8. Williams 20

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0