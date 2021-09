Toto Wolff: «Mega-Runde von Lewis Hamilton»

Formel-1-WM-Leader Lewis Hamilton blieb im Zandvoort-Qualifying nur 38 Tausendstel langsamer als Polesetter Max Verstappen. «Damit müssen wir zufrieden sein», erklärte Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff hinterher.

Für Toto Wolff verlief das 13. Formel-1-Qualifying des Jahres nicht ganz nach Wunsch, denn die Pole-Position sicherte sich Lewis Hamiltons WM-Rivale Max Verstappen. Der Red Bull Racing-Star blieb mit 1:08,885 min nur 38 Tausendstel schneller als der Titelverteidiger im Mercedes, der sich mit dem zweiten Platz begnügen musste. Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas reihte sich auf dem dritten Platz ein.

«Ich denke, damit müssen wir zufrieden sein», lautete das Fazit von Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff, der vor laufender «Sky Sports F1»-Kamera erklärte: «Lewis hat am Freitag durch sein Problem mit dem Motor viel Streckenzeit verloren und trotzdem konnte er am Ende eine gute Quali-Runde zusammenbekommen.»

«Die Plätze 2 und 3 sind eine gute Ausgangslage», hielt der Wiener fest, und lobte noch einmal: «Lewis hat auf dem letzten Versuch mehr aus dem Auto geholt, als es eigentlich hergibt, ich denke, das war eine Mega-Runde von ihm.»

Dass sein Team zwei Autos an der Spitze stehen hat, will Wolff nicht überbewerten. Er erklärte: «Sie haben Pierre Gasly im Auto des Schwesternteams da vorne.» Auf Nachfrage räumte er wenig später ein: «Wir haben zwei Autos, die auf ganz unterschiedliche Strategien setzen können. So kann man etwa mit einem Auto mittels einem frühen Stopp und Undercut viel Druck aufbauen, während das andere Auto draussen bleibt.»

Qualifying Niederlande-GP

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:08,885 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:08,923

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:09,222

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:09,478

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:09,527

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:09,537

07. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:09,590

08. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:09,933

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:09,956

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:10,166

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:10,332

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:10,367

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:10,406

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:11,161

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:11,314

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:10,530

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:10,731

18. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:11,301

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:11,387

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:11,875