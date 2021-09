Fernando Alonso zu Alpine: «Das beste Mittelfeldteam»

Alpine-Star Fernando Alonso weiss, dass sein GP-Renner seine Schwächen hat. Er ist aber überzeugt: «Wir haben vielleicht nicht das beste Auto im Mittelfeld, aber wir scheinen wohl das beste Mittelfeldteam zu sein.»

Nach den ersten 14 Saisonrennen belegt das Alpine-Team mit 95 WM-Zählern den fünften Zwischenrang in der Team-Wertung. Die grösste Punkteausbeute gab es in Ungarn dank des Triumphs von Esteban Ocon und des vierten Rangs von Routinier Fernando Alonso. Der Franzose und der zweifache Weltmeister aus Spanien schafften es fünf weitere Male in diesem Jahr gemeinsam in die Punkte.

Zuletzt gelang dies in Monza, da wurde Alonso Achter und sein Stallgefährte kam als Zehnter ins Ziel. Der Asturier hielt hinterher fest: «Ich denke, wir sind nicht schlecht aufgestellt, wir sind in jeder Hinsicht gut unterwegs.» Er räumte aber auch gleich ein: «Wir haben vielleicht nicht das Auto, um bei der reinen Leistung mit AlphaTauri oder Aston Martin mithalten zu können.»

«Aber wir haben das Team, um es am Sonntag mit ihnen aufnehmen und punkten zu können. Wir werden natürlich versuchen, bis zum Schluss um den fünften WM-Rang mitzukämpfen. Und wir haben vielleicht nicht das beste Auto im Mittelfeld, aber wir scheinen wohl das beste Mittelfeldteam zu sein», fügte Alonso eilends an.

Der 40-Jährige betonte daraufhin, dass ihn vor allem die hart erkämpften Punkte in Italien zuversichtlich stimmen. «Wir wussten schon vor den Start des Wochenendes, dass Monza eine der schwierigeren Strecken für uns sein würde.» Und er prophezeite auch: «Ich denke, wir werden bei allen Teams Nähen und Tiefen erleben. Ich weiss nicht, wie es in Russland, der Türkei und in Austin für uns aussehen wird. Aber ich denke, wir werden dort besser sein.»

Grand Prix von Italien

01. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes

02. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault

09. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari

14. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari

15. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari

Out

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari (Motorschaden)

Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12 (Unfall)

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda (Unfall)

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda (Aufhängungsdefekt)

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda (Bremsdefekt)

WM-Stand nach 14 von 21 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 226,5 Punkte

2. Hamilton 221,5

3. Bottas 141

4. Norris 132

5. Pérez 118

6. Leclerc 104

7. Sainz 97,5

8. Ricciardo 83

9. Gasly 66

10. Alonso 50

11. Ocon 45

12. Vettel 35

13. Stroll 24

14. Tsunoda 18

15. Russell 15

16. Latifi 7

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 362,5

2. Red Bull Racing 344,5

3. McLaren 215

5. Ferrari 201.5

5. Alpine 95

6. AlphaTauri 84

7. Aston Martin 59

8. Williams 22

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0