Lando Norris (McLaren): Lewis Hamilton voll im Griff

Im Trubel um den Crash Hamilton–Verstappen und den Monza-Sieg von Daniel Ricciardo ging Platz 2 von Lando Norris fast ein wenig unter. Beachtlich, wie gut der junge Brite Weltmeister Hamilton voll im Griff hatte.

Die Fans trauten in Monza nach dem Start ihren Augen nicht: Max Verstappen biss sich an Leader Daniel Ricciardo die Zähne aus, und Lewis Hamilton auf Rang 4 fand keinen Weg vorbei an Lando Norris im zweiten McLaren. Schon im Sprint hatte der siebenfache Champion hinter Norris alle Hände voll zu tun.

Neben dem Unfall zwischen Verstappen und Hamilton sowie dem ersten GP-Sieg von Daniel Ricciardo nach drei Jahren ging fast etwas unter, dass der junge Norris mit Platz 2 sein bestes Formel-1-Ergebnis eingefahren hat. Er schien dabei Weltmeister Hamilton voll im Griff zu haben.

Norris erzählt: «Ich konnte im Sprint ja schon mal üben, wie man Hamilton hinter sich hält. Ich merkte schnell, an welchen Stellen er flott unterwegs ist und an welchen weniger. Zumal Lewis auf dem harten Reifen fuhr, also fiel es mir nicht so schwer, ihn hinter mir zu halten.»

«Aber zum Schluss des ersten Rennteils hin bauten meine mittelharten Reifen ab, während seine prima in Schuss waren. Als er frische Walzen abholte, haben wir ihn überschnitten.»

Wo das alles hingeführt hätte, werden wir nie erfahren: Hamilton kam mit neuen Reifen aus der Box, Norris zischte durch, dann lagen Lewis und Verstappen in der ersten Schikane auf einmal Seite an Seite, der Rest ist bekannt – Kollision, beide draussen.



Lando Norris: «Das ganze Rennen war ein hartes Stück Arbeit, es gab keine Phase, in welcher ich durchatmen hätte können. Ich musste mich ja auch am Ferrari von Leclerc vorbeiarbeiten. Aber wenn du das Podest nach einem wirklich guten Rennen betrittst, dann ist das doppelt befriedigend. Uns ist dieser Doppelsieg nicht in den Schoss gelegt geworden, wir haben ihn uns hart erarbeitet.»





Grand Prix von Italien

01. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes

02. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault

09. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari

14. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari

15. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari

Out

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari (Motorschaden)

Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12 (Unfall)

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda (Unfall)

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda (Aufhängungsdefekt)

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda (Bremsdefekt)





WM-Stand nach 14 von 21 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 226,5 Punkte

2. Hamilton 221,5

3. Bottas 141

4. Norris 132

5. Pérez 118

6. Leclerc 104

7. Sainz 97,5

8. Ricciardo 83

9. Gasly 66

10. Alonso 50

11. Ocon 45

12. Vettel 35

13. Stroll 24

14. Tsunoda 18

15. Russell 15

16. Latifi 7

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 362,5

2. Red Bull Racing 344,5

3. McLaren 215

5. Ferrari 201.5

5. Alpine 95

6. AlphaTauri 84

7. Aston Martin 59

8. Williams 22

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0