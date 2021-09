Sebastian Vettel: Ralf Schumacher witterte Rücktritt

Seit 16. September ist klar: Sebastian Vettel fährt auch 2022 für Aston Martin Formel 1. Bis letzte hatte es an der Fortsetzung der Karriere Zweifel gegeben, auch beim sechsfachen GP-Sieger Ralf Schumacher.

Wochenlang gab es von Sebastian Vettel nur ausweichende Antworten, was seine Zukunft bei Aston Martin angeht. Natürlich schürte das Zweifel, ob es mit dem vierfachen Weltmeister bei Aston Martin 2022 weitergeht. Seit 16. September steht fest – die Fans von Vettel dürfen ihrem Favoriten auch in der kommenden GP-Saison die Daumen drücken, es bleibt bei den Grünen alles beim Alten, Vettel fährt weiterhin neben dem Kanadier Lance Stroll.

Damit ist Deutschland erneut mit zwei Piloten im Feld vertreten: mit Vettel bei Aston Martin und mit Mick Schumacher bei Haas. Das freut auch den 180-fachen GP-Teilnehmer und heutigen Formel-1-Experten der deutschen Sky, Ralf Schumacher. Der sechsfache GP-Sieger hat so auf die Bekanntmachung von Aston Martin reagiert: «Ich freue mich tierisch, dass sich Sebastian so entschieden hat. Für die Formel 1 weltweit. Eine Persönlichkeit und einen Champion wie Sebastian Vettel zu verlieren, wäre für den ganzen Sport schade gewesen.»

Der 180-fache GP-Teilnehmer Ralf Schumacher (WM-Vierter 2001 und 2002) gibt zu, dass auch er Zweifel an der Fortsetzung von Vettels Karriere hatte. Schumacher begründet das so: «Er war sich zu verschiedenen Punkten einige Male überaus kritisch geäussert. Wir wissen, wie sehr ihm das Thema Umweltschutz am Herzen liegt, was ich toll finde. Doch in Zandvoort war er sehr schlecht gelaunt, und es gab erneut kritische Worte zum ganzen Umweltthema in der Formel 1 und auch drum herum. Da hatte ich Bedenken und dachte: ‘Hm, jetzt ist er schon so weit und denkt über alles nach, und will vielleicht auch Zeit mit der Familie verbringen?’»

Abwegig ist diese Denke nicht, denn der 46-jährige Schumacher vertieft: «Ich kenne diese Situation selber, wenn man sich hinsetzt und nicht mehr so richtig Spaß hat; man reist, die Familie ist zu Hause, man ist alleine an der Rennstrecke und stellt sich Sinnfragen.»



Am Feuer für die Formel 1, das in Sebastian brennt, hat Schumacher nie gezweifelt: «Bei Rennen wie in Ungarn, wo Vettel fast gewonnen hätte, sieht man das Leuchten in seinen Augen. Das ist der Sebastian Vettel, wie wir ihn kennen.»





