Carlos Sainz (Ferrari): Rätsel um Sicherheitsgurt 16.09.2021 - 14:21 Von Mathias Brunner

© Ferrari Blick ins Cockpit von Carlos Sainz

Ferrari-Fahrer Carlos Sainz hatte in Monza in zweiten freien Training einen üblen Crash: Er prallte in der Ascari-Kurve hart in die Pistenbegrenzung. Dabei sind Fragen in Sachen Sicherheitsausrüstung aufgetaucht.