WM 2022: 23 Rennen, 8 Sprints, frühes Saison-Ende

Am 15. Oktober werden der Autosport-Weltverband FIA und Formel-1-CEO Stefano Domenicali das WM-Programm 2022 verkünden. Geplant sind 23 Läufe, jedes dritte davon im Sprint-Format!

Noch arbeiten Formel-1-Geschäftsleiter Stefano Domenicali, Sportdirektor Ross Brawn und ihre Mitarbeiter am WM-Ablauf 2022. Am 15. Oktober werden der Autosport-Weltverbands FIA und Domenicali das Programm veröffentlichen. Bereits jetzt bestätigt der frühere Ferrari-Teamchef Domenicali – geplant sind 23 Rennen, und im Schnitt jedes Dritte davon könnte im Sprintformat stattfinden.

Der 56-jährige Italiener aus der Rennstadt Imola will jedoch, dass die Formel-1-Fachkräfte sich besser ausruhen können. Aus diesem Grund ist ein dichter Ablauf geplant, damit die Saison schon Mitte November zu Ende sein würde. Der zweite Grund für den frühen Schluss: Die Formel-1-Saison soll nicht mit der Fussball-WM 2022 in Katar kollidieren, die am 21. November beginnt. Formel-1-CEO Stefano Domenicali gegenüber den Kollegen der britischen Sky: «Ich kann bestätigten, dass wir 23 Rennen planen. Selbst wenn uns klar ist, dass Anpassungen immer möglich sind, aufgrund anhaltender Vorschriften im Kampf gegen den Coronavirus.»

«Ebenfalls verraten kann ich, dass wir Mitte März anfangen und Mitte November die Saison abschliessen wollen. Was das Sprintformat angeht, so haben wir gesagt – wir wollen das 2021 drei Mal ausprobieren und dann entscheiden, wie es weitergeht. Die meisten Rückmeldungen waren positiv. Die Promoter sind glücklich, weil der Freitag aufgewerte wird und nun jeden Tag etwas Aufregendes passiert – Qualifikation am Freitag, Sprint am Samstag, Grand Prix am Sonntag.»

«Gleichzeitig sind wir sehr aufmerksam, was Kritik angeht. Und wir werden nicht komplett auf das Sprintformat wechseln. Aber wir streben an, das ungefähr bei einem Drittel aller WM-Läufe umzusetzen.»





Möglicher Formel-1-Kalender 2022

23.–25. Februar: Testfahrten Barcelona, Spanien

11.–13. März: Testfahrten Sakhir, Bahrain

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Shanghai, China

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

17. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi