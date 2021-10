Türkei-GP im Fernsehen: Vorsicht, Zeitplan geändert!

Von 2005 bis 2011 fand auf dem aufregenden Istanbul Park Circuit jeweils der Grand Prix der Türkei statt. 2020 kehrte die Königsklasse auf die anspruchsvolle Strecke zurück. Und auch 2021 springen die Türken ein.

Für die Fahrer war der Grosse Preis der Türkei immer etwas ganz Besonderes. Die von Hermann Tilke entworfene Bahn ist technisch anspruchsvoll, vor allem die Dreifach-Linkskurve 8 hat es in sich. In der Türkei fanden von 2005 bis 2011 sieben WM-Läufe statt. Aber die Formel 1 in der Türkei wurde zum Prachtbeispiel einer verpassten Chance. Leider war die Strecke zu weit von der Stadt Istanbul entfernt. Und den meisten Türken schien es völlig schnuppe zu sein, dass in ihrem Land ein Rennen der Königsklasse stattfindet. Nach 2011 war vorderhand Schluss.

2020 jedoch musste Formel-1-CEO Chase Carey vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie nach jedem Strohhalm greifen, um ein WM-Programm auf die Beine stellen zu können. Und so kehrte die Formel 1 notgedrungen in die Türkei zurück – und lieferte bei niedrigen Temperaturen und Regen aufgrund des frischen Asphalts einen begeisternden GP-Krimi, in dem sich Lewis Hamilton zum siebten Mal zum Champion machte.

Und auch 2021 springt die Türkei nochmals ein: Im April wurde die Rückkehr nach Instabul verkündet, um den Grossen Preis von Kanada zu ersetzen. Aber dann stiegen die Corona-Infektionszahlen in der Türkei so, dass Reisebeschränkungen vor allem der Briten kein Autorennen zu liessen. Im Juni wurde der Türkei-GP für Oktober angekündigt, nun als Ersatz für den abgesagten Singapur-GP.

Kimi Räikkönen gewann die GP-Premiere 2005 mit McLaren-Mercedes, danach triumphierte drei Mal in Folge Felipe Massa im Ferrari (2006, 2007 und 2008). 2009 hatte Jenson Button im BrawnGP-Mercedes die Nase vorn. Anschliessend schlug die Stunde der Weltmeister: Lewis Hamilton siegte 2010 (mit McLaren-Mercedes), Sebastian Vettel 2011 (mit Red Bull Racing-Renault), obiger Hamilton 2020.

Aus dem Istanbul-Startfeld von 2011 sind nur noch vier Fahrer übrig, die auch zehn Jahre später an den Start gehen wollen: Hamilton, Vettel, Räikkönen, dazu Sergio Pérez.



Deutschland, Österreich und die Schweiz haben eine Stunde Zeitverschiebung zum Grossraum Istanbul – Vorsicht also bei den folgenden Sendezeiten, die von den üblichen etwas abweichen!





Türkei-GP im Fernsehen

Freitag, 8. Oktober

06.00: Sky Sport F1 – Wie die Saison 2007 gewonnen wurde

07.45: Sky Sport F1 – Türkei-GP 2010

09.45: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial

10.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung erstes Training

10.25: ServusTV – Beginn Berichterstattung erstes Training

10.30: Erstes Training

12.00: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

13.30: Sky Sport F1 – Greatest Races: Niki Lauda in Estoril 1984

13.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung zweites Training

13.55: ServusTV – Beginn Berichterstattung zweites Training

14.00: Zweites Training

16.15: Sky Sport F1 – GP Confidential

16.45: Sky Sport F1 – Top 10 Onboard: GP Russland 2021

17.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

18.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

20.00: Sky Sport F1 – Türkei-GP 2010

22.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

23.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung



Samstag, 9. Oktober

08.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

10.00: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Russland 2021

10.15: Sky Sport F1 – GP Confidential

10.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung drittes Training

10.55: ServusTV – Beginn Berichterstattung drittes Training

11.00: Drittes Training

12.15: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Russland 2021

12.20: Sky Sport F1 – Drittes Training Wiederholung

13.30: ServusTV – Vorberichte zum Qualifying

13.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.55: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.00: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.00: Qualifying

15.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz

16.00: Sky Sport F1 – Türkei-GP 2010

18.00: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Italien 2021

18.15: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

18.30: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Russland 2021

18.45: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

20.15: Sky Sport F1 – Top 10 Moments of Brilliance: Fernando Alonso

20.30: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

20.45: Sky Sport F1 – Türkei-GP 2020

22.45: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 10. Oktober

09.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

10.30: Sky Sport F1 – Türkei-GP 2010

12.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

12.30: ServusTV – Countdown zum Rennen

13.20: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Rennen

13.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.00: ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

14.00: Grosser Preis der Türkei

15.40: ServusTV – Analyse des Rennens

15.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

16.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz

17.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

17.00: ORF – Motorhome, Analyse des Türkei-GP

17.30: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

19.30: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

19.30: ServusTV – Speed, das Motorsport-Magazin

20.00: Sky Sport F1 – Rennen kompakt

20.30: Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Russland 2021

21.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

23.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook