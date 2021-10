Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): Kein Plan B für 2022

Antonio Giovinazzi (27) spielt mit hohem Risiko: Vor kurzem hat der Süditaliener bestätigt, dass er derzeit keinen Plan B für 2022 habe, sollte er bei Alfa Romeo nicht mehr Formel 1 fahren können.

Als unklar war, wie es mit Valtteri Bottas in der Königsklasse weitergeht, sagte der Finne: «Dies ist Formel 1. Du weisst nie, was als nächstes auf dich zukommt. Also musst du immer einen Plan B haben.» Die Alternative für Bottas heisst Alfa Romeo – der gegenwärtige WM-Dritte ersetzt dort 2022 seinen Landsmann Kimi Räikkönen.

So wie es aussieht, hat Antonio Giovinazzi keinen Plan B. Der 27-jährige Süditaliener hat vor kurzem über seine Zukunft gesagt: «Ich will mich ganz darauf konzentrieren, meinen Platz bei Alfa Romeo zu behaupten. Im schlechtesten Falle fange ich dann an, über nächstes Jahr nachzudenken.»

Vieles deutet darauf hin, dass Giovinazzis Zeit bei Alfa Romeo und damit in der Königsklasse zu Ende geht. Jahrelang sicherte ihm Ferrari den Platz bei Alfa Romeo, doch dieses Recht hat Ferrari ab 2022 nicht mehr.

Zudem sind die Leistungen von Giovinazzi einfach nicht gut genug: Nur ein zehnter Platz in fünfzehn Rennen (in Monaco), das ist einfach zu wenig. 2019 und 2020 wurde er jeweils WM-17., derzeit liegt er auf dem 18. Zwischenrang.

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto hat bereits anklingen lassen, wo die Reise hingeht. Er sagte Mitte August: «Ich hoffe, Antonio kann bei Alfa Romeo bleiben, denn das würde er verdienen. Aber er wird so oder so unser dritter Mann bleiben.» Also jener Fahrer, der einspringt, wenn Charles Leclerc oder Carlos Sainz nicht einsatzfähig sein sollte.

Abgesehen davon wird Giovinazzi wohl ins Langstrecken-Team von Ferrari versetzt. Einen ersten Vorgeschmack darauf erhielt Antonio 2018 in Le Mans, wo er mt einem Ferrari 488 GTE Evo antrat.





Russland-GP, Sotschi

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:29,48,467 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +52,445 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:00,062 min

04. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:04,457

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:08,706

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:20,718

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,371

08. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:24,821

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:28,279

10. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1:32,263

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes (Dreher)

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari (Hydraulik)





WM-Stand nach 15 von 22 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 246,5 Punkte

2. Verstappen 244,5

3. Bottas 151

4. Norris 139

5. Pérez 120

6. Sainz 112,5

7. Leclerc 104

8. Ricciardo 95

9. Gasly 66

10. Alonso 58

11. Ocon 45

12. Vettel 35

13. Stroll 24

14. Tsunoda 18

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 397,5

2. Red Bull Racing 364,5

3. McLaren 234

4. Ferrari 216.5

5. Alpine 103

6. AlphaTauri 84

7. Aston Martin 59

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0