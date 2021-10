Fernando Alonso: «Eine einzigartige Herausforderung»

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso war zuletzt vor zehn Jahren auf dem Rundkurs von Istanbul unterwegs. Der zweifache Weltmeister weiss, was ihn erwartet. Und er freut sich auf die Rückkehr.

Sieben Formel-1-Einsätze hat Fernando Alonso bereits auf dem Istanbul Park Circuit bestritten und vier davon beendete der zweifache Weltmeister auf dem Podest: 2005 und 2006 durfte er jeweils als Zweiter mit aufs Treppchen, 2007 und 2011 wurde er jeweils Dritter. Nun kehrt er nach zehn Jahren auf den Rundkurs am Bosporus zurück und die Vorfreude ist gross.

«Ich habe einige schöne Erinnerungen an den Türkei-GP», sagt der zweifache Champion. «Es ist eine Strecke mit einer guten Mischung aus Highspeed-Kurven und Überholmöglichkeiten. Kurve 8 ist eine einzigartige Herausforderung, und ich freue mich darauf, diese Kurve in einem modernen Formel-1-Auto zu erleben.»

Und Alonso erinnert sich: «Im Jahr 2006 hatte ich dort ein lustiges Duell mit Michael Schumacher. Er klebte an meinem Getriebe, als ich in der letzten Runde aus der letzten Kurve kam. Das war nur einer von vielen Zweikämpfen, die wir uns in dieser Saison auf der Strecke lieferten. Es ist eine Strecke, auf der ich gerne fahre, und ich freue mich darauf, wieder dorthin zurückzukehren.»

Der 32-fache GP-Sieger hat in diesem Jahr schon einige schöne Überholmanöver gezeigt, und auf die Frage, welche Szene ihm in der bisherigen Saison am besten gefallen hat, erklärt er: «Ich denke, Sotschi war möglicherweise eines meiner besten Rennen in diesem Jahr. Das Auto war im Rennen konkurrenzfähig und die Duelle mit den Ferraris, McLarens und Red Bull Racing-Renner waren gegen Ende sehr spannend. In nur wenigen Runden machten wir einige Plätze gut.»

«Das Sprint-Qualifying in Silverstone hat ebenfalls Spass gemacht, ebenso wie natürlich Ungarn. Wir hatten in diesem Jahr einige gute Rennen und vor allem waren wir sehr konstant. Wir müssen diese Konstanz beibehalten und mehr Punkte für das Team holen, um die Saison gut zu beenden», fügt Alonso an.

Russland-GP, Sotschi

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:29,48,467 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +52,445 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:00,062 min

04. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:04,457

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:08,706

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:20,718

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,371

08. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:24,821

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:28,279

10. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1:32,263

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes (Dreher)

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari (Hydraulik)

WM-Stand nach 15 von 22 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 246,5 Punkte

2. Verstappen 244,5

3. Bottas 151

4. Norris 139

5. Pérez 120

6. Sainz 112,5

7. Leclerc 104

8. Ricciardo 95

9. Gasly 66

10. Alonso 58

11. Ocon 45

12. Vettel 35

13. Stroll 24

14. Tsunoda 18

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 397,5

2. Red Bull Racing 364,5

3. McLaren 234

4. Ferrari 216.5

5. Alpine 103

6. AlphaTauri 84

7. Aston Martin 59

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0