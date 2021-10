Lewis Hamilton (5.): «Hätte ich mir denken können»

Mercedes-Star Lewis Hamilton kreuzte die Ziellinie in Istanbul als Fünfter, obwohl er lange auf dem dritten Platz unterwegs war. Doch ein später Stopp warf den siebenfachen Formel-1-Weltmeister zurück.

Lewis Hamilton musste sich in der Türkei mit dem fünften Platz begnügen, nachdem er lange auf Podestkurs unterwegs gewesen war. Der Mercedes-Pilot bog erst spät zum Reifenwechsel ab, wodurch er zwei Positionen verlor. Sein Team wollte ihn schon einige Runden zuvor an die Box beordern, doch der siebenfache Weltmeister wehrte sich lange dagegen. Erst wenige Runden vor dem Ende holte er sich neue Intermediates ab.

Nach der Zielankunft verschwand er zunächst in der Hospitality, danach stellte er sich den TV-Kameras und erklärte bei «Sky Sports F1»: «Als ich den Stopp einlegte, wusste ich nicht, dass ich zwei Positionen einbüssen würde. Aber ich hätte es mir wohl denken können, denn die Jungs waren nur 15 Sekunden hinter mir unterwegs, und der Stopp dauert rund 24 Sekunden. Es war also klar, dass ich damit Positionen verlieren würde.»

Auf die Frage, ob er es auf seinem ersten Satz der Intermediates bis ins Ziel geschafft hätte, antwortete der 100-fache GP-Sieger: «Nun, ich habe gehört, dass Esteban Ocon es gemacht hat, ich schätze also, dass ich es wahrscheinlich auch hätte hinbekommen können.»

Mario Isola, Formel-1-Projektleiter von Pirelli, sah das Ganze etwas anders. Der Italiener sagte: «Wenn man sich die Reifen nach dem Rennen anschaut, denke ich nicht, dass er auf diesem Satz die Position hätte halten können, wenn er nicht gestoppt hätte – oder es wäre zumindest wirklich am äussersten Limit gewesen. Der Abbau am Ende war so hoch, dass es etwas gefährlich gewesen wäre.»

Hamilton räumte denn auch ein: «Natürlich weisst du nicht, wie weit du kommst, und da war sicherlich die Sorge um die Lebensdauer der Gummis. Aber ich war am Ende auch nicht wirklich schnell unterwegs, weil mir der Grip fehlte. Rückblickend hätte ich wohl entweder ganz auf den Stopp verzichten oder gleich viel früher wechseln sollen.»

«Denn wenn du acht Runden vor dem Ende des Rennens wechselst, fehlt die Zeit, um jene Phase durchzustehen, in der die Intermediates auf einer abtrocknenden Strecke körnen. Ich rutschte viel rum und verlor beinahe noch mehr Positionen. Das war etwas frustrierend, aber es ist, wie es ist. Das Ergebnis fiel nicht ganz so gut aus, wie erhofft, aber es hätte noch viel schlimmer enden können», fügte der WM-Zweite an.

Türkei-GP, Istanbul

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30:50,347h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +14,584 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +33,471

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +37.814

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +41,812

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +44,292

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +47,213

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +51,526

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:22,018 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

WM-Stand nach 16 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 262.5 Punkte

2. Hamilton 256.5 Punkte

3. Bottas 177

4. Norris 145

5. Pérez 135

6. Sainz 116.5

7. Leclerc 116

8. Ricciardo 95

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 35

13. Stroll 26

14. Tsunoda 18

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 433.5

2. Red Bull Racing 397.5

3. McLaren 240

4. Ferrari 232.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 92

7. Aston Martin 61

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0