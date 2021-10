Schnellster nicht auf Pole: Hamilton–Verstappen baff

Der schnellste Mann aus dem Qualifying geht nicht von der Pole-Position in den Grand Prix. Das gibt nicht nur unter den Fans viel zu reden, sondern auch bei Lewis Hamilton, Max Verstappen und Valtteri Bottas.

Wir haben es dieses Jahr schon einige Male erlebt: Der schnellste Mann im Qualifikationstraining geht nicht vom Startplatz des Trainingsschnellsten ins Rennen, von der Pole-Position.

Natürlich wusste Lewis Hamilton schon vor der Qualifikation auf der Strecke Istanbul Park, dass er wegen des Einbaus eines neuen Verbrennungsmotors um zehn Ränge zurück muss. Aber der 100-fache GP-Sieger war überzeugt davon, dass seine beste Zeit auch bedeutet, dass die Statistik ihm die Pole-Position zuschreibt. Falsch gedacht. Lewis Hamilton, in Regelkunde nicht ganz sattelfest: «Was? Ich habe keine Pole? Verdammt!»

«Ich verstehe das nicht ganz. Ich meine – aus meiner Sicht habe ich hier die Pole erobert. Ich finde nicht, dass die Strafe das unbedingt beeinflussen sollte, aber um ehrlich zu sein, ist mir das auch nicht so wichtig.»

Das scheint auch für jene Miniatur-Reifen von Pirelli zu gelten, die ein Trainingsschnellster jeweils bekommt. Bottas witzelte zu Hamilton: «Du musst mir noch diesen Reifen geben.» Lewis: «Du kannst ihn haben, ich weiss ohnehin nicht, wo die eigentlich alle landen.» Max Verstappen schaltete sich ein: «Lewis kann seine eigene Reifenfabrik gründen, er hat so viele davon.»



Seit der Einführung des Sprints diskutieren auch die Fans kontrovers über die Begriffe Trainingsschnellster und Pole-Position. Denn beim Sprint-Format findet die Quali schon am Freitag statt, der Schnellste darf als Erster in den Sprint gehen, aber auf der Pole zum Grand Prix steht dann der Sprint-Sieger, nicht der Schnellste aus der Quali.



Valtteri Bottas findet das nicht gut: «An den Sprint-Wochenenden sollte der schnellste Mann im Qualifying die Pole zugesprochen erhalten, und so sollte es auch in die Statistikbücher einfliessen. Und auch hier hat Lewis die schnellste Einzelrunde, was gewürdigt werden sollte. Technisch gesehen stand er auf Pole, aber dann verliert er sie. Also ich finde das nicht fair.»



Max Verstappen dazu: «Derjenige Fahrer, der die schnellste Runde zeigt, sollte auch die Pole-Position anerkannt erhalten, so einfach ist das.»





Qualifying Istanbul Park

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:22,868

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:22,998

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23,196

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:23,265

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:23,326

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:23,477

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23,706

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:23,954

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:24,305

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,368

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:24,795

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,842

13. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,007

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,200

15. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, ohne Zeit

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,881

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:26,086

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:26,430

19. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:27,525

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:28,449