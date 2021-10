Jean Alesi, René Arnoux über Verstappen–Hamilton

Ferrari-Fest in Mailand 2019: Ganz rechts René Arnoux, in der Mitte im dunkelblauen Anzug Jean Alesi

Die beiden früheren Ferrari-Fahrer Jean Alesi und René Arnoux sprachen beim Sport-Festival in Trient auch über den spannenden WM-Kampf zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen.

«Festival dello Sport» in Trient, eine dreitägige Veranstaltung, auf die Beine gestellt von der legendären italienischen Sportzeitung Gazzetta dello Sport. Zu einem Podiumsgepräch wurden auch die beiden früheren Ferrari-Fahrer René Arnoux und Jean Alesi eingeladen.

Der 73-jährige Arnoux und der 57-jährige Alesi wurden dabei natürlich auf das WM-Duell zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton angesprochen. Der siebenfache GP-Sieger Arnoux, WM-Dritter 1983, sagt: «Mein Wunsch-Weltmeister wäre Max Verstappen, aber ich glaube, am Ende wird doch wieder Lewis Hamilton die Nase vorn haben.»

GP-Sieger Jean Alesi, WM-Vierter 1996 und 1997: «Ich tippe auf Hamilton, auch deshalb, weil es mir nicht gefallen hat, was Max in Monza getan hat.» Alesi spricht hier die Kollision zwischen Hamilton und Verstappen an.

Alesi besucht normalerweise pro Jahr einige Male einen Grand Prix, Und er nimmt immer wieder auch zu kontroversen Thema Stellung, wie etwa nach der Aufregung im Anschluss an den WM-Auftakt in Bahrain. Kernfrage damals: Wieso durfte Lewis Hamilton im Nacht-GP 29 Mal am Ausgang von Kurve 4 abkürzen, straffrei, aber Max Verstappen erhielt später für das Verlassen der Rennstrecke an gleicher Stelle den Befehl, den Platz an Hamilton zurückzugeben?

Meinem Kollegen Jean-Michael Desnoues von Autohebdo sagte Jean Alesi damals: «Was mit Hamilton und Verstappen in Bahrain passiert ist, das verstehen die Fans nicht. Dabei gäbe es eine simple Lösung. Die Regeln sind hier einfach nicht klar. Lewis fuhr nach seinem Boxenstopp ständig neben der Strecke, es gab keine Strafe. Verstappen nutzte die gleiche Linie, um an Lewis vorbeizugehen, dann setzte es eine Strafe. Für mich braucht es hier mehr Klarheit. Und die muss so aussehen: Wenn ein Pilot mit allen vier Rädern neben der Bahn ist, muss er bestraft werden, und zwar unverzüglich.»

«Jeder Strecke hat einige Punkte, an welchen man nicht abkürzen sollte, weil das einen klaren Zeitgewinn bedeutet. Die Lösung wäre: Kürzt ein Fahrer ab, dann erhält er postwendend eine Durchtfahrtstrafe. Eine so klare Lösung lässt keinen Raum für Interpretation und Polemik. Als Lewis nach seinem Reifenwechsel auf die Bahn zurückkam, da wusste er genau – jetzt kommt eine für ihn ganz wichtige Rennphase. Indem er in Kurve 4 regelmässig neben der Bahn fuhr, genehmigte er sich einen stattlichen Zeitgewinn.»





