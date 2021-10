Sergio Pérez (3.): «Du musst eben Geduld haben»

Mit Rang 3 beim WM-Lauf auf der Strecke Istanbul Park in der Türkei hat der Mexikaner Sergio Pérez endlich wieder einen Podestplatz eingefahren. «Du musst eben Geduld haben.»

13. Podestplatz für Sergio Pérez in der Formel 1, Rang 3 in der Türkei ist der dritte Podestbesuch des Mexikaners 2021 mit Red Bull Racing-Honda – nach seinem Sieg in Baku und Rang 3 in Le Castellet. In der Türkei war Pérez vor einem Jahr Zweiter geworden, damals mit Racing Point (heute Aston Martin).

Der Mittelamerikaner über sein Rennen: «Das war intensiv! Ganz wichtig war es, dass du mit den Reifen Geduld hast. Alles drehte sich heute um die Reifen. Du musst verstehen, dass die Walzen verschiedene Phasen durchlaufen, und wenn sie beispielsweise zu körnen beginnen, musst du die Ruhe bewahren, im Wissen, dass dieser Effekt wieder verschwinden wird, wenn du alles richtig machst. Dennoch waren die Verhältnisse tückisch, in diesem Zusammenspiel aus Zustand der Walzen und Zustand der Strecke.»

Pérez zeigte gegen den siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton eines der schönsten Duelle des Rennens. Sergio: «Das hatte Saft und Kraft! Lewis holte mich zum für mich dümmsten Zeitpunkt ein, eben genau in einer jener Phasen, als meine Reifen abbauten. Zu diesem Zeitpunkt war Hamilton schnellster Mann auf der Bahn. Wir hatten dann ein klasse Duell, bei dem ich in der zweitletzten Kurve auf der falschen Seite um einen Poller herumfahren musste. Da war ich einen Moment nicht sicher, ob das nicht vielleicht eine Strafe geben würde.»

«Ich glaube, alle Fahrer haben sich in diesem Grand Prix ständig die Frage gestellt, ob und wann sie frische Reifen abholen sollen. Was uns angeht, so haben wir den Stopp ideal angesetzt. Ich konnte im zweiten Teil des Rennens ideal umsetzen, was ich im ersten über das Verhalten der Reifen gelernt hatte.»

«Klar bin ich froh, dass ich wieder auf dem Podest stehe. Aber ich habe nie an mir gezweifelt. In Monza war ich auf Podestkurs, aber dann kam eine Strafe. In Russland lag ich kurz vor Schluss ebenfalls auf Podestkurs. Ich wusste, dass ich früher oder später wieder eine Platzierung unter den ersten Drei schaffen würde. Dass dieses Ergebnis dann nach einem so schwierigen Rennen kommt, ist natürlich besonders schön. Mehr als die Ränge 2 und 3 war für Red Bull Racing in diesem Rennen nicht drin.»





Grosser Preis der Türkei

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30:50,347h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +14,584 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +33,471

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +37.814

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +41,812

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +44,292

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +47,213

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +51,526

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:22,018 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden





WM-Stand nach 16 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 262,5 Punkte

2. Hamilton 256,5 Punkte

3. Bottas 177

4. Norris 145

5. Pérez 135

6. Sainz 116,5

7. Leclerc 116

8. Ricciardo 95

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 35

13. Stroll 26

14. Tsunoda 18

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 433,5

2. Red Bull Racing 397,5

3. McLaren 240

4. Ferrari 232,5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 92

7. Aston Martin 61

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0