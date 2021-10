Kimi Räikkönen und Pierre Gasly: Seltsame Aussagen

Alfa Romeo-Pilot Kimi Räikkönen und AlphaTauri-Fahrer Pierre Gasly fielen am ersten Trainingstag in der Türkei durch seltsame Aussagen auf. Wir sagen, was hinter ihren Worten steckt.

In loser Reihenfolge gehen wir in Form von «SPEEDWEEKipedia» auf Fragen unserer Leser ein. Dieses Mal möchte Daniela Liebermann aus Norderstedt wissen: «Während der ersten freien Trainings in der Türkei hat sich Kimi Räikkönen am Funk über Flüssigkeit im Fussraum beschwert. Und Pierre Gasly sprach davon, dass er zu kurze Arme habe. Könnt ihr erklären, was es mit diesen seltsamen Aussagen auf sich hat?»

Gerne. Beginnen wir beim «Iceman». Der Formel-1-Champion von 2007 beklagte sich bei seinem Alfa Romeo-Renningenieur Julien Simon-Chautemps: «Mir läuft Flüssigkeit in den verdammten Schuh, weil das Trinksystem leckt.» Dazu müssen wir wissen – aus Gründen der Gewichtsverteilung ist die Trinkflasche im Fussraum angeordnet.

An der Box schimpfte der 21-fache GP-Sieger weiter: «Wieso zum Geier ist es so schwierig, etwas so Einfaches auf die Reihe zu bekommen?» Antwort von Simon-Chautemps: «Die Pumpe lief nicht, also muss es woanders ein Leck geben.» Kimi darauf: «Ja, sie lief nicht, weil ich sie abgestellt hatte. Denn zuvor ist das Zeug in meinen Helm gelaufen. Was geht hier eigentlich vor? Das einfachste Teil des ganzen Autos, und wir können das nicht reparieren.»

Und Pierre Gasly? Der Monza-GP-Sieger von 2020 brachte seinen AlphaTauri-Honda an die Box und meldete sich so am Funk: «Meine Arme sind zu kurz, um das Lenkrad zu drehen.»

Pardon? Was hat der Franzose damit gemeint? Gasly am Freitagabend: «Das war nur ein Scherz, um zum Ausdruck zu bringen, dass die Fahrzeugbalance nicht ideal war. Wir hatten zu viel Untersteuern.» Pierre meinte damit, dass er mit dem geradeaus schiebenden Wagen das Lenkrad mehr und mehr und noch mehr drehen muss, damit der Wagen endlich in die Kurve einbiegt. Gasly: «Bis eben die Arme zu kurz werden.»





2. Training, Istanbul

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23,804 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:23,970

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:24,214

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,373

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,439

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:24,525

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:24,660

08. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,672

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,756

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:24,796

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,882

12. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,903

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,020

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,060

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,143

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,229

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,307

18. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,358

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,480

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,698





1. Training, Istanbul

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:24,178 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,603

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,654

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:24,842

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,860

06. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,909

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,347

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:25,382

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:25,383

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:25,459

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,685

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,750

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,810

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,863

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,933

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,361

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:26,502

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:26,533

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:26,636

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:27,019