Lewis Hamilton (Mercedes): Die sind verdammt schnell

Qualifying zum Grand Prix der USA in Austin (Texas): Weltmeister Lewis Hamilton stellt sein Auto mit der zweitschnellsten Runde in die erste Startreihe. Der Mercedes-Pilot sagt: «Ich habe alles gegeben.»

Formel-1-Champion Lewis Hamilton musste sich in Texas knapp geschlagen geben, zur vierten Pole in Austin hat nicht viel gefehlt. Aber die frühere Dominanz von Mercedes ist verschwunden – von Red Bull Racing und Max Verstappen gibt es sehr viel Gegenwind.

Der Engländer sagt: «Ich habe alles gegeben, das war ein hartes Stück Arbeit. Der Wagen war am ersten Tag ganz okay, aber heute war es schwieriger. Wir konnten uns im Laufe des Tages steigern, der letzte Lauf war ziemlich gut. Die Anderen sind an diesem Wochenende wirklich verdammt schnell, das sehe ich ja auch daran, dass sie beide Autos vorne dabei haben.»

Bemerkenswert: Noch jeder Austin-GP ist aus der ersten Startreihe gewonnen worden. Lewis sagt: «Ob wir im Rennen mehr auf Lager haben? Schwer zu sagen. Meine Ausgangslage ist gut. Ich will diesem tollen Publikum eine gute Show zeigen und gewinnen, nur darauf bin ich konzentriert.»



«Ich tat mich das ganze Wochenende schwer, eine wirklich gute Runde zu fahren. Und es ist offensichtlich, dass unser Gegner an diesem Wochenende sehr gut aufgestellt ist. Aber das ändert an meiner Vorgehensweise nichts. Ich weiss, dass sich im Rennen Möglichkeiten ergeben werden, und wir versuchen wie immer, aus dem Grand Prix das Beste zu machen. Über den Start hinter Max mache ich mir keinen Kopf, ein Rennen besteht aus so viel mehr als aus einem Start.»



Wieso tut sich Mercedes in diesem Jahr schwer? «Gute Frage. Wir waren am Freitag gut, aber dann wurden entweder die Anderen besser oder wir stagnierten. Ich bin sicher, ein Teil des Problems ist das Überhitzen der Reifen, aber das ist eigentlich für alle gleich. Letztlich ist mir nicht ganz klar, wieso es nicht so läuft wie geplant.»





Qualifying, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:32,910

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,119

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:33,134

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:33,475

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:33,606

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:33,792

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:33,808

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:33,887

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:34,118

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:34,918

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:35,377

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,500

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:35,794

14. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:44,549

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, ohne Zeit

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,983

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,995

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,311

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,499

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,796