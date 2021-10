Andretti und Alfa Romeo: Das sagt Valtteri Bottas

Übernimmt Rennstallbesitzer Michael Andretti (59) die Mehrheit des von Peter Sauber gegründeten Rennstalls, der heute als Alfa Romeo auftritt? Was der nächstjährige Alfa-Fahrer Valtteri Bottas dazu sagt.

Schon im August 2021 hielt der frühere Formel-1- und IndyCar-Pilot und heutige Rennstallbesitzer Michael Andretti fest: «Wenn sich die richtige Chance ergibt, um in die Formel 1 einzusteigen, dann werden wir zupacken. Aber so weit sind wir noch nicht.»

Heute müssten wir sagen: noch immer nicht. Denn seit längerem laufen Verhandlungen zwischen Andretti und den Besitzern jenes Rennstalls, der einst vom Zürcher Peter Sauber gegründet worden ist und sich heute im Besitz von Tetra Pak-Erbe Finn Rausing befindet. Es war sogar die Rede davon, dass der Einstieg von Andretti im Rahmen des USA-GP von Austin (Texas) verkündet werden könnte.

Inzwischen sollen zwei Stolpersteine aufgetaucht sein, welche die Übernahme platzen lassen könnten: Im Verwaltungsrat gehen offenbar die Meinungen auseinander, ob Andretti der richtige Weg ist. Dem US-Amerikaner wiederum soll der Einstiegspreis von rund 350 Millionen Euro zu hoch sein.

Was sagt Valtteri Bottas zu all dem? Der Finne hat beim Team einen Mehrjahresvertrag unterzeichnet und wird 2022 Nachfolger seines finnischen Landsmannes Kimi Räikkönen. Bottas in Texas: «Als ich mit Alfa Romeo verhandelte, war Andretti kein Thema. Ich bin sicher, die Verantwortlichen treffen die richtige Entscheidung für die Zukunft des Rennstalls. Für mich ist wichtig, dass die richtigen Leute bei Alfa Romeo arbeiten und dass die Voraussetzungen da sind, um sich in der Formel 1 zu behaupten.»





2. Training, Austin

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1: 34,946 min

02. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:35,203

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:35,310

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:35,360

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:35,457

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,561

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:35,572

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:35,824

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:35,919

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,138

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:36,158

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:36,242

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:36,376

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,558

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,718

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:36,983

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:37,041

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:37,254

19. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:37,490

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:38,026





1. Training, Austin

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:34,874 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:34,919

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:35,806

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:36,334

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:36,508

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:36,611

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:36,798

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:36,855

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,874

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,876

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:36,966

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:36,970

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,972

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,982

15. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:37,068

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:37,458

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:37,463

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:37,954

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:38,866

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:42,239