Max Verstappen (1.): «Ich wusste nicht, ob es reicht»

Nach dem Abschlusstraining zum Grossen Preis der USA auf dem Circuit of the Americas (COTA) – WM-Leader Max Verstappen fährt die schnellste Zeit und sagt: «Ich wusste nicht, ob es reichen würde.»

Zwölfte Pole-Position in der Königsklasse für WM-Leader Max Verstappen, schon die neunte in diesem Jahr nach Bahrain, Frankreich, Steiermark, Österreich, England, Belgien, Niederlande und Italien – aber die erste in Austin und dies zu einem ganz wichtigen Zeitpunkt.

Am Freitag hatte es so ausgesehen, als hätte Mercedes hier die Oberhand, wie immer seit Beginn der Turbohybrid-Ära der Formel 1, also seit Anfang 2014. Aber am Samstag präsentierte sich ein ganz anderes Red Bull Racing-Honda.

Max Verstappen sagt: «Das war aufregend heute! Zunächst gab es ein Fragezeichen, ob mit der mittelharten Mischung im zweiten Quali-Teil alles gutgehen würde, aber das hat geklappt.»

«Als es dann um die Pole ging, war meine erste Runde nicht so gut. Und in der zweiten begann es zu nieseln! Die letzte zwei Kurven waren davon betroffen, und ich wusste nicht, ob es reichen würde.»

«Die Ränge 1 und 3 sind für das Rennen ganz wichtig. Wenn wir Mercedes die Stirn bieten wollen, müssen wir beide Autos da vorne haben.»

Klar fragen sich nun alle: Max Verstappen vor Lewis Hamilton – was wird da wohl beim Start passieren? Max schmunzelt: «Nun, die Fans wünschen sich natürlich eine gute Show. Was mich angeht, so wünsche ich mir einfach einen guten Start, dann sehen wir weiter. Aber wir haben eine fast perfekte Ausgangslage.»



«Wenn ich zurückblicke, war es nicht einfach, an diesem Wochenende das Beste aus dem Wagen zu holen. Auf mittelharten Reifen fiel mir das leichter als auf den weichen Walzen. Ich musste mich ganz schön strecken, um diese Pole zu holen. Es war alles nicht ideal, aber ich bin sehr froh, konnten wir uns diesen Platz schnappen.»





Qualifying, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:32,910

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,119

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:33,134

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:33,475

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:33,606

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:33,792

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:33,808

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:33,887

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:34,118

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:34,918

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:35,377

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,500

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:35,794

14. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:44,549

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, ohne Zeit

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,983

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,995

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,311

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,499

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,796