Fan-Umfrage: Max Verstappen und McLaren vorne

Erstmals seit vier Jahren hatte die Formel 1 eine grosse Umfrage in Auftrag gegeben, um die Favoriten der Fans zu finden. Ergebnis: Max Verstappen ist der populärste Pilot, McLaren ist das beliebteste Team.

167.302 Fans aus 187 Ländern haben an einer Fan-Umfrage im Auftrag der Formel 1 und des Motorsport-Netzwerks teilgenommen, durchgeführt von den Sportmarketing-Profis von Nielsen Sports. Es handelt sich um die erste solche Umfrage seit 2017. Damals ergab sich: Die Favoriten der Fans heissen Lewis Hamilton und Ferrari.

Vier Jahre später ergibt sich ein anderes Bild: Mit 14,4 Prozent aller Stimmen wurde Max Verstappen zum beliebtesten Fahrer gewählt. Dass der Red Bull Racing-Star in den Niederlanden vorne liegt, lag auf der Hand, auch die Spitzenposition in Japan ist durch die Arbeit mit Honda naheliegend. Überraschender ist dann doch, dass Max auch in den USA unter den Fans der populärste Fahrer ist, nicht etwa der Weltenbummler Lewis Hamilton, der regelmässig in Amerika weilt.

Eine Überraschung auch auf Rang 2 der Fahrer: Der junge Lando Norris erhielt 13,7 Prozent der Stimmen – vor allem durch starke Werte bei jungen Fans (in der Altersklasse 16 bis 24 Jahre) und bei weiblichen Formel-1-Anhängern. Das ist schon bemerkenswert für einen Fahrer, der bislang noch keinen Grand Prix gewinnen konnte.

Auf Rang 3 folgt dann der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton, der vor vier Jahren noch jede fünfte Stimme erhalten hatte.

Überraschung bei den GP-Teams: Der berühmteste Formel-1-Rennstall der Welt – Ferrari – ist nicht mehr der beliebteste. Am meisten Stimmen erhielt vielmehr McLaren. Der Kalifornier Zak Brown, Geschäftsleiter von McLaren, erklärt sich das so: «Wir sind auf den sozialen Netzwerken sehr aktiv und sprechen vor allem jüngere Fans an. Wir wollen zeigen, dass wir ein Rennstall sind, in dem auch Platz für Spass ist, dazu gehören auch Daniel Ricciardo und Lando Norris, die sehr offen sind im Umgang mit den Fans.»

Gut möglich, dass beim Ergebnis auch eine Rolle gespielt hat, dass die Umfrage zwischen 8. September und 7. Oktober gemacht wurde – also mitten in jener Phase, in welcher McLaren in Monza einen sensationellen Doppelsieg eroberte.



Red Bull Racing hat die Nase vorn in den Niederlanden (wegen Max Verstappen), in Japan (wegen Honda) und in Mexiko (wegen Sergio Pérez). Ferrari ist von 32 Prozent der Stimmen 2017 abgestürzt auf 18 Prozent, Mercedes von 16 Prozent vor vier Jahren auf Rang 4 in der Markenwertung, mit nur noch 12 Prozent.





Die 10 beliebsten Fahrer

1. Max Verstappen (NL) 14,4 Prozent

2. Lando Norris (GB) 13,7

3. Lewis Hamilton (GB) 12,5

4. Daniel Ricciardo (AUS) 10,2

5. Sebastian Vettel (D) 9

6. Charles Leclerc (MC) 7,4

7. Fernando Alonso (E) 7,3

8. Kimi Räikkönen (FIN) 5,4

9. George Russell (GB) 4

10. Pierre Gasly (F) 2,9