Christian Horner über Mercedes: «Das ist 2021 anders»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner über den Technik-Kniff von Mercedes-Benz und über die Motorsorgen der WM-Gegner: «Was da im Moment abgeht, das ist schon eher ungewöhnlich.»

Mehr Top-Speed mit einem cleveren Kniff – die Gegner rätseln über die Entwicklung am Wagen von Lewis Hamilton und Valtteri Bottas. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sagt dazu: «Grundsätzlich müssen wir uns auf das eigene Auto konzentrieren, aber es lässt sich mit Bestimmtheit sagen – das haben die nicht erst in der Türkei ans Auto gebracht.»

«Wir vermuten, dass dieses System nicht auf allen Rennstrecken gleich effizient arbeitet. So oder so kommen in den letzten sechs WM-Läufen des Jahres sehr unterschiedliche Strecken auf uns zu, die beiden Teams alles abverlangen werden.»

Auch Horner ist natürlich nicht entgangen, dass im Auto von Valtteri Bottas in Texas erneut ein neuer Verbrennungsmotor eingebaut werden musste, es ist bereits der sechste der GP-Saison 2021, das entspricht dem Doppelten des erlaubten Kontingents (drei Motoren pro Fahrer und Saison). Toto Wolff hat zugegeben – er macht sich Sorgen https://www.speedweek.com/formel1/news/183635/Toto-Wolff-muss-zugeben-Mercedes-hat-Probleme.html.

Der 47-jährige Horner sagt: «Was da im Moment abgeht, das ist schon eher ungewöhnlich. Sie schätzen derzeit ganz offensichtlich Risiko und Nutzen ab. Was ich aussergewöhnlich finde: Mercedes war in den letzten Jahren immer der Massstab in Sachen Zuverlässigkeit. Diese heutige Situation ist auffallend anders.»

«Wir halten unseren Gegner auf Trab. Wir geben alles, um unsere Titelhoffnungen zu wahren, und fast in jedem Rennen ist es uns gelungen, sie unter Druck zu setzen.»



Red Bull Racing hat die Entwicklung des 2021er-Modells RB16B nie gestoppt. Christian Horner: «Wenn es etwas gibt, was den Wagen schneller macht, dann kommt es ans Auto.»





3. Training, Austin

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34,701

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:34,805

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34,912

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:34,945

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:34,988

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:35,345

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:35,398

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:35,571

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:35,688

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:35,711

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,851

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:36,023

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,062

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:36,118

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,252

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,392

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:36,490

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:36,572

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,671

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 2:03,456