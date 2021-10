Formel 1 in Austin: Fan-Ansturm der Pandemie-Müden?

Die Fans strömen in Massen an den «Circuit of the Americas»

Die Formel 1 ist nach Austin zurückgekehrt, und mit ihr auch ganze Horden von Fans. Die Organisatoren freuen die Besucherzahlen, sie hoffen auf einen neuen Zuschauerrekord.

Kaum zu glauben: Es gibt wieder Fan-Massen, die mit voller Begeisterung zur Strecke strömen. Und das in den USA, wo die Formel 1 nie irgendwo länger sesshaft wurde und Austin mit dem «Circuit of the Americas» (kurz: COTA) seit 2012 der elfte Schauplatz von WM-Läufen ist!

Freitagvormittag: Chaos ab dem Flughafen auf den Zufahrtsstrassen zur Strecke, kilometerlanger Stau bei der Autobahnabfahrt und vor den Einfahrten zu den klar beschilderten Parkplätzen – aber offenbar sind in Zeiten der Pandemie auch die uniformierten Ordnungshüter und die Helfer der Strecke etwas aus der Übung gekommen, was die Bewältigung des Massenansturms betrifft.

Wie auch immer: Für die Organisatoren ist das Rennen fast ein Jackpot. Promotor Bobby Epstein verriet den lokalen Medien: «Es könnte Rekordbesucherzahlen geben, mehr als bei der Premiere 2012. Bis zu 360.000 Zuschauer übers Wochenende.»

Dazu muss man wissen: Maskentragen ist in der Öffentlichkeit – auch indoor – nicht vorgeschrieben, passiert freiwillig. Die Akkreditierten innerhalb des Fahrerlagers müssen wie üblich jeden fünften Tag zum Covid-19-Test, die Fans werden aber nicht kontrolliert – ausser jene Privilegierten, die auf den Turm, in Hospitality-Logen oder den Paddock-Club wollen, dort gelten Maske und Test als Pflicht, nicht aber auf den Rängen im Freien. In Austin gilt derzeit die Stufe 3 (die höchste ist 5) der Pandemie-Regeln, die Geimpften das Tragen von Masken in Innenräumen vorschreibt. In Zentral-Texas sind die Fallzahlen derzeit rückläufig.

Cheforganisator Epstein wagte sogar einen sehr selbstbewussten Vergleich: «Unsere Besucherzahl entspricht denen von vier Super Bowls, und wir haben diese an einem Wochenende. Das wird ein historisches Ereignis!» Und natürlich wird auch die globale Werbewirksamkeit samt den Auswirkungen auf die örtliche Wirtschaft betont. Die Hotels in und um Austin sind durchwegs sehr gut gebucht, trotz Fantasiepreisen – wer an diesem Wochenende «günstig» davonkommen will, muss sich mindestens 80 Kilometer entfernt ein Quartier suchen. Die Umwegrentabilität des Formel-1-Wochenendes wird mit 900 Millionen Dollar angegeben. Davon sollen 15 Millionen Dollar allein Trinkgelder in Beherbergung, Gastronomie und Transport ausmachen.

Epstein und Austin haben gute Gründe, auf ein erfolgreiches Wochenende zu hoffen. Der Formel-1-Vertrag läuft Sonntag aus. Doch der Veranstalter reagiert neuerlich selbstbewusst: «Es geht nicht darum, ob die Formel 1 länger in Austin bleiben wird. Es geht darum, wie lange.» Nachsatz Epstein: «Und um die finanziellen Details.» Somit ist also fast schon wieder alles beim Alten.

2. Training, Austin

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1: 34,946 min

02. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:35,203

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:35,310

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:35,360

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:35,457

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,561

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:35,572

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:35,824

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:35,919

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,138

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:36,158

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:36,242

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:36,376

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,558

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,718

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:36,983

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:37,041

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:37,254

19. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:37,490

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:38,026

1. Training, Austin

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:34,874 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:34,919

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:35,806

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:36,334

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:36,508

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:36,611

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:36,798

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:36,855

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,874

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,876

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:36,966

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:36,970

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,972

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,982

15. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:37,068

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:37,458

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:37,463

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:37,954

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:38,866

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:42,239