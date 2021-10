Fernando Alonso (13.): Erst Probleme, dann Abflug

Fernando Alonso erlebte keinen reibungslosen Auftakt ins Austin-Wochenende: Im ersten Training musste er seinen Alpine-Renner früh am Streckenrand abstellen, am Nachmittag landete er in der Streckenbegrenzung.

Nachdem Fernando Alonso im Rennen von Istanbul zwei unliebsame Berührungen in der ersten Runde zum Verhängnis wurden und der stolze Spanier sich letztlich mit dem 16. Platz begnügen musste, tröstete sich der zweifache Champion mit der Tatsache, dass sein GP-Auto das ganze Türkei-Wochenende hindurch eine gute Form gezeigt hatte.

Deshalb blickte er mit viel Zuversicht auf das anstehende Rennen auf dem texanischen «Circuit of the Americas». Aber auch beim Auftakt in Austin blieb er nicht frei von Problemen: Im ersten Training kam er keine Runde weit, weil ihn sein Team anwies, sein GP-Auto am Streckenrand abzustellen, was er in Kurve 12 auch tat. Der Renner verlor Flüssigkeit und die Alpine-Mechaniker hatten alle Hände voll zu tun, um den Renner wieder in Gang zu bringen.

Dies gelang der Mannschaft aus Enstone, sodass Alonso nicht die ganze Trainingsstunde verpasste. Dennoch war die Zwangspause ärgerlich und umso fleissiger drehte der Formel-1-Routinier am Nachmittag im zweiten Training seine Runden. Dabei wurde er gegen Ende etwas zu übereifrig: In der vorletzten Kurve drehte er sich von der Piste und rutschte rückwärts in die Streckenbegrenzung, wobei er einen Teil der linken Heckflügel-Endplatte einbüsste. Den Tag beendete er auf dem enttäuschenden 13. Platz der FP2-Zeitenliste, 1,430 sec von Sergio Pérez’ Bestzeit entfernt.

Nach getaner Arbeit seufzte der 40-Jährige: «Das war heute nicht der einfachste Tag, erst war da dieses Problem im ersten Training und dann war da noch der Dreher in der zweiten Session. Wir konnten die Performance des Autos noch nicht ausschöpfen und haben Probleme mit der Fahrzeug-Balance.» Und er vermutete: «Ich denke, es war ein Problem mit dem Wassersystem, das mich zum Stopp am Vormittag zwang, der Motor am Ende ohne Wasser lief.»

«Die Jungs in der Box haben einen super Job gemacht und alles rechtzeitig repariert, sodass ich doch noch ein paar Runden drehen konnte», lobte der 32-fache GP-Sieger, betonte aber noch einmal: «Aber wie gesagt, wir waren auf keiner der Reifenmischungen zufrieden mit der Fahrzeug-Balance, es gibt also noch viel für uns zu tun.»

2. Training, Austin

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1: 34,946 min

02. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:35,203

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:35,310

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:35,360

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:35,457

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,561

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:35,572

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:35,824

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:35,919

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,138

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:36,158

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:36,242

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:36,376

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,558

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,718

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:36,983

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:37,041

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:37,254

19. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:37,490

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:38,026

1. Training, Austin

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:34,874 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:34,919

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:35,806

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:36,334

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:36,508

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:36,611

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:36,798

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:36,855

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,874

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,876

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:36,966

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:36,970

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,972

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,982

15. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:37,068

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:37,458

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:37,463

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:37,954

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:38,866

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:42,239