Qualifying Austin: Max Verstappen auf Pole!

Red Bull Racing-Star Max Verstappen blieb im Qualifying auf dem «Circuit of the Americas» der Schnellste, der WM-Leader teilt sich die erste Startreihe mit seinem WM-Rivalen Lewis Hamilton.

Bis kurz vor dem Qualifying wurde an den Heckflügeln der Renner von Max Verstappen und Sergio Pérez gearbeitet, denn nach dem dritten Training wurde ein Riss am Red Bull Racing-Renner des WM-Leaders entdeckt. Das Team leistete ganze Arbeit und war zum Start des Abschlusstrainings bereit. Die Ersten, die sich auf der Strecke blicken liessen, waren aber die beiden Haas-Rookies Mick Schumacher und Nikita Mazepin.

Bald bekamen die Beiden Gesellschaft, denn kurz nach dem Haas-Duo rückten auch Lance Stroll und Charles Leclerc aus. Auch Verstappen und Pérez waren früh auf der Bahn. Die erste gezeitete Runde drehte Nikita Mazepin, doch der Umlauf wurde von der Rennleitung gestrichen, weil der Russe die Streckengrenze in der 19. Kurve missachtet hatte.

So war Schumacher der Erste, der die erste gültige Rundenzeit in den 36 Grad Celsius heissen Asphalt brannte. Der Deutsche wurde bald durchgereicht und nachdem Verstappen den ersten schnellen Versuch unternommen hatte, reihte sich der Red Bull Racing.Star mit 1:34,407 min auf der ersten Position ein. Dabei blieb es aber nicht, denn Daniel Ricciardo schaffte es mit 1:34,407 knapp eine Zehntel schneller um den 5,513 km langen Rundkurs.

Das Mercedes-Duo Valtteri Bottas und Lewis Hamilton belegte nach dem ersten Versuch die Plätze 6 und 7, Ferrari-Star Carlos Sainz war der Viertschnellste hinter Lando Norris, Teamkollege Charles Leclerc drehte die neuntschnellste Runde. Während Verstappen mit 1:34,352 min eine neue Messlatte setzte, verbesserte sich Pérez von Position 5 auf den zweiten Platz. Der Mexikaner war nur 17 Tausendstel langsamer als sein Stallgefährte.

Danach hatte Pérez die Piste kurz für sich, bevor die meisten Fahrer einen zweiten Versuch unternahmen. Nur Verstappen, Pérez, Ricciardo, Norris und Sainz verzichteten auf eine weitere Ausfahrt. Fernando Alonso, Nicholas Latifi, Mick Schumacher, Kimi Räikkönen und Nikita Mazepin mussten ums Weiterkommen zittern.

Dreher von Antonio Giovinazzi

Kurz vor dem Q1-Ende wurde es noch einmal spannend, Antonio Giovinazzi sorgte mit einem Dreher in der zweiten Kurve für gelbe Flaggen, konnte danach aber weiterfahren. Leclerc stellte mit 1:34,153 min die Bestzeit auf, während die Hatz für Stroll (Platz 16), Latifi (P17), Räikkönen (P18), Schumacher (P19) und Mazepin (P20) gelaufen war. Besonders bitter: Stroll verpasste den Q2-Einzug um nur 63 Tausendstel.

Im Q2 hatte zunächst wieder Max Verstappen die Nase vorn, der Niederländer schaffte die 20 Kurven auf den mittelharten Reifen in 1:33,464 min und blieb damit mehr als drei Zehntel schneller als Hamilton. Sein Teamkollege Pérez durfte sich ärgern, denn seine Rundenzeit wurde wegen des Überfahrens der weissen Linie in der 19. Kurve gestrichen.

Neben dem 31-Jährigen aus Guadalajara lagen nach dem ersten Versuch auch Daniel Ricciardo, George Russell, Giovinazzi und Sebastian Vettel ausserhalb der Top-10, wobei Russell und Vettel ohnehin ans Ende des Feldes zurückversetzt werden, weil sie mit einer frischen Antriebseinheit ins Rennen starten werden. Das gleiche Schicksal ereilt Alonso, dessen Team den Motoren-Tausch vor dem Qualifying bestätigte.

Am Ende waren es Verstappen, Hamilton, Norris, Leclerc, Bottas, Sainz, Pierre Gasly, Ricciardo und Yuki Tsunoda, die auf der Q2-Zeitenliste die Top-10-Plätze belegten. Esteban Ocon (P11), Vettel (P12), Giovinazzi (P13), Alonso (P14) und Russell (P15) schieden aus, wobei Letzterem der letzte Versuch wegen eines Ausritts in Kurve 9 gestrichen wurde. Damit muss der junge Brite das Rennen in Texas vom letzten Platz in Angriff nehmen.

Nach dem ersten Q3-Versuch war Pérez der Fahrer, der sich über den ersten Platz freuen durfte, sein Teamkollege Verstappen war nur 19 Tausendstel langsamer. Bottas und Hamilton folgten auf den Positionen 3 und 4 vor den beiden Ferrari-Stars Sainz und Leclerc. Ricciardo, Norris, Gasly und Tsunoda komplettierten die Top-10.

Doch noch blieb den Kandidaten für die Top-10-Startplätze genug Zeit, um sich weiter zu verbessern. Und Hamilton und Verstappen taten dies auch, wobei Letzterer mit 1:32,910 min die Nase um zwei Zehntel vorn behielt. Pérez musste sich mit dem dritten Platz vor Bottas, Leclerc, Sainz, Ricciardo, Norris, Gasly und Tsunoda begnügen.

Qualifying, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:32,910 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,119

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:33,134

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:33,475

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:33,606

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:33,792

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:33,808

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:33,887

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:34,118

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:34,918

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:35,377

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,500

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:35,794

14. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:44,549

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, ohne Zeit

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,983

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,995

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,311

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,499

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,796