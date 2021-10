Max Verstappen: «Sieg dank aggressiver Taktik»

Grosser Preis der USA auf dem Circuit of the Americas (COTA): Mas Verstappen gewinnt und baut seine WM-Führung. Danach sagt der Niederländer: «Unglaublich, was für eine tolle Leistung unserer Mannschaft!»

Werden wir eines Tages sagen: Austin war der entscheidende Moment zum ersten WM-Titel von Max Verstappen? Red Bull Racing setzte in diesem Rennen auf Position, Mercedes darauf, dass Lewis Hamilton zum Schluss mit acht Runden jüngeren Reifen siegen kann. Aber Max Verstappen machte alles richtig – 18. GP-Sieg, achter Volltreffer des Jahres nach Imola, Monte Carlo, Le Castellet, zwei Mal Red Bull Ring, Spa-Francorchamps und Zandvoort, sein erster Sieg in Austin.

Red Bull Racing setzte auf Risiko und wurde belohnt: Verstappen mutete seinen Pirelli-Walzen genau so viel zu, um sich auf Lewis eine kleine Reserve zu behalten, damit hat er vor dem Mexiko-GP einen Vorsprung von zwölf Punkten.

Max: «Das war eine aggressive Taktik aber manschmal zahlt es sich eben aus, aggressiv zu sein. Unglaublich! Was für eine tolle Leistung unserer Mannschaft.»

Eine ganze Weile sah es so aus, als würde sich die Taktik von Mercedes auszahlen, denn Hamilton holte in Riesenschritten auf Hamilton auf. Aber es reichte knapp für Verstappen, während Hamilton in den Luftwirbeln des Leaders mehr zu rutschen begann.

Max Verstappen nach diesem tollen Sieg: «Klar war ich nicht begeistert, dass wir die Führung beim Start nicht verteidigen konnten. Also mussten wir uns was einfallen lassen.»



«Wir sind dann in Sachen Reifenstrategie recht aggressiv vorgegangen. Der Reifenverschleiss hier ist höher als auf den meisten anderen Strecken, und ganz ehrlich – ich war mir nicht sicher, ob wir die richtige Entscheidung getroffen hatten.»



«Die letzten paar Runden waren wirklich haarig, mein Auto stand in den Highspeed-Kurven ein paar Mal leicht quer. Aber um nichts in der Welt wollte ich mir diesen Sieg entgehen lassen.»



Es ist der 73. GP-Triumph für Red Bull Racing in der Königsklasse, dazu die Podestplätze 200 und 201 für die vierfachen Weltmeister aus Milton Keynes.



Nochmals Max Verstappen: «Ich kann gar nicht sagen, wie glücklich ich bin, dass unsere Rechnung aufgegangen ist. Und es ist nicht nur der Sieg – es ist auch diese Kulisse. Austin hat uns eine so gradiose Bühne gegeben. Es war wirklich fabelhaft, vor diesem Publikum zu fahren. Ich bin froh, dass wir wieder vor so vielen Menschen fahren dürfen, und ich glaube, sie haben heute für ihr Geld wirklich etwas geboten erhalten.»





USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Heckflügel

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel

WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0