Valtteri Bottas (Mercedes): «Hatte mir mehr erhofft»

Mercedes-Pilot Valtteri Bottas muss wegen seiner Motor-Strafe in der Austin-Startaufstellung vom vierten auf den neunten Startplatz rücken. Der Finne gestand, dass die Konkurrenz grössere Fortschritte machen konnte.

Schon vor dem Qualifying auf dem «Circuit of the Americas war Valtteri Bottas klar, dass er nicht aus der ersten Startreihe ins 17. Rennen der Saison starten würde. Der zehnfache GP-Sieger muss erneut eine Strafversetzung in der Startaufstellung hinnehmen, weil er bereits mit dem sechsten Verbrennungsmotor in den USA-GP starten wird.

Umso grösser war seine Enttäuschung, als er im Abschlusstraining nicht über den vierten Platz hinauskam. «Das war nicht das Ergebnis, das ich mir erhofft hatte», seufzte der 32-jährige Finne, und gestand unumwunden: «Red Bull Racing hatte eindeutig die Oberhand, sie haben seit gestern offenbar einen grösseren Schritt nach vorne gemacht als wir.»

Bottas schilderte auch: «Mein erster Versuch im Q3 war okay, aber der letzte Sektor fühlte sich nicht besonders toll an. Das wollte ich beim zweiten und letzten Run besser machen, aber da fiel das Blockieren der Vorderräder und das Untersteuern noch stärker aus. Dadurch verlor ich etwas Zeit und konnte mich nicht mehr verbessern.»

«Aufgrund der Strafe starte ich von Platz 9, aber ich glaube, dass unser Renntempo am Freitag stark war, ähnlich wie der Speed von Red Bull Racing», machte sich der WM-Dritte daraufhin Mut. «Zudem hoffe ich, dass mein Auto schneller sein wird als die Fahrzeuge der Piloten, die in meiner unmittelbaren Nähe starten.»

«Die Strategie eine wichtige Rolle spielen», weiss Bottas, der trotzdem zuversichtlich bleibt: «Ich bin mir sicher, dass wir unsere Position verbessern und um eine gute Punkte-Ausbeute kämpfen können. Es ist ein langes Rennen und ich bleibe wie immer optimistisch.»

Qualifying, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:32,910 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,119

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:33,134

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:33,475

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:33,606

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:33,792

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:33,808

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:33,887

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:34,118

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:34,918

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:35,377

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,500

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:35,794

14. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:44,549

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, ohne Zeit

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,983

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,995

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,311

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,499

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,796