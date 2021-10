Charles Leclerc (Ferrari): «Das überraschte mich»

Charles Leclerc drehte im Austin-Qualifying die fünftschnellste Runde. Obwohl erdarf eine Position nach vorne rücken darf, weil Valtteri Bottas strafversetzt wird, will er nicht von einem möglichen Podestplatz sprechen.

Charles Leclerc startete auf dem «Circuit of the Americas» nicht mit der grössten Zuversicht ins Qualifying, dennoch schaffte er es, im Q1 die Bestzeit aufzustellen und am Ende die fünftschnellste Rundenzeit aufzustellen. Der ehrgeizige Monegasse war zufrieden mit seinem letzten Q3-Versuch, übte sich aber wie gewohnt auch in Selbstkritik.

«Die letzte Runde in Q3 war sehr, sehr gut, damit bin ich sehr glücklich – abgesehen von der ersten Kurve, da habe ich etwas Zeit verloren. Ich dachte mir danach, dass es schwierig werden würde, meine Zeit zu verbessern. Doch danach lief alles perfekt und ich konnte die verlorene Zeit wettmachen. So kam am Ende eine grossartige Runde zusammen», berichtete er vor laufender Kamera.

«Im dritten Training haben wir ein paar Sachen angepasst, dadurch habe ich etwas an Vertrauen eingebüsst», offenbarte der 24-Jährige. «Aber dann nahm ich Schritt für Schritt und ich war selbst überrascht, dass ich im Q1 auf dem ersten Platz gelandet bin. Was mich aber noch mehr erstaunte, war die gute Runde, die ich auf dem ersten Satz der Medium-Reifen im Q2 gedreht habe. Die war wirklich beachtlich.»

Entsprechend zuversichtlich blickt Leclerc aufs Rennen: «Es ist gut, dass ich auf der mittelharten Mischung losfahren darf, einzig die Position auf der Innenseite bereitet mir etwas Sorgen, denn diese Seite bietet etwas weniger Grip. Wir werden deshalb vielleicht etwas mehr Mühe haben, richtig gut wegzukommen. Doch wir werden alles daran setzen, einen guten Start hinzulegen und hoffentlich ein gutes Rennen zu zeigen.»

Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf das McLaren-Duo Daniel Ricciardo und Lando Norris, wie der zweifache GP-Sieger betont: «Wir dachten, dass McLaren an diesem Wochenende vorne liegen würden, aber es ist natürlich eine schöne Überraschung, dass es anders gekommen ist. Sie sind unser Hauptgegner im WM-Kampf und wir werden nichts unversucht lassen, um sie hinter uns zu halten.»

Qualifying, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:32,910 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,119

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:33,134

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:33,475

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:33,606

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:33,792

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:33,808

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:33,887

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:34,118

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:34,918

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:35,377

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,500

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:35,794

14. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:44,549

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, ohne Zeit

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,983

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,995

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,311

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,499

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,796