Max Verstappen: «Es kann nicht immer nur rund laufen»

Nach seiner zwölften Formel-1-Pole in sagte WM-Leader Max Verstappen in Austin: «Das Rennen wird etwas ganz Anderes sein als die Qualifikation. Es kann nicht immer nur rund laufen.»

Der Niederländer Max Verstappen hat auf dem Circuit of the Americas (COTA) ausserhalb von Austin (Texas) die zwölfte Pole-Positions in der Königsklasse erzielt, das sind gleich viele wie Gerhard Berger und David Coulthard in ihrer Karriere geschafft haben (Rang 32 in der ewigen Bestenliste). Die Pole kam verdient, denn Red Bull Racing-Honda hatte in Sachen Abstimmung grosse Fortschritte gemacht, siehe auch die starke Darbietung von Sergio Pérez auf Startplatz 3. Aber WM-Leader Verstappen ist klar: Im Grossen Preis der USA kann alles ganz anders laufen.

Nach dem Abschlusstraining sagte Max: «Vielleicht kam es etwas überraschend, dass wir Mercedes hier in Austin schlagen konnten, wo sie in den letzten Jahren besonders stark gewesen sind. Aber im Laufe dieser Saison ist das Pendel schon ein paar Mal hin- und hergeschwungen. Wir dürfen stolz sein auf unsere Leistung im Abschlusstraining, aber das Rennen wird etwas ganz Anderes sein als die Qualifikation.»

«Nach Austin ziehen wir weiter Richtung Mexiko, und dort kann alles wieder ganz anders aussehen. Wer als Favorit ins Wochenende geht, muss nicht unbedingt die Nase vorn haben. Es geht vielmehr darum, im Training und Rennen alle Details auf die Reihe zu bekommen. Die beiden Top-Teams liegen so dicht beisammen, da können Kleinigkeiten entscheiden über Sieg oder Niederlage. Und wenn du nicht alles perfekt hinbekommst, dann fährst du eben hinterher, so wie uns das in der Türkei passiert war.»

Nach Schwierigkeiten mit der Abstimmung am Freitag legte Red Bull-Simulatorspezialist Sébastien Buemi in Milton Keynes eine Nachtschicht ein, das half mit, dass RBR am Samstag mehr Speed hatte. Max: «Der Wagen fühlte sich schon im dritten freien Training viel besser an. Danach feilte ich noch etwas an der Balance. Normalerweise bin ich auf einer Strecke immer ziemlich schnell bei der Musik, dieses Mal brauchte ich dazu etwas länger. Aber es kann nicht immer nur rund laufen.»



Verstappen grinst: «Das macht es ja auch herausfordernd und spannend – wenn alles einfach wäre, so wäre das auch langweilig.»





USA-GP: So gingen sie ins Rennen

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda

09. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes

19. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault

20. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes