Christian Horner: «Ein weiterer Meilenstein»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner durfte sich nach dem Qualifying auf dem «Circuit of the Americas» über die Pole von Max Verstappen und auch die starke Leistung von Sergio Pérez freuen.

Die Red Bull Racing-Mechaniker haben schon mehrfach bewiesen, dass sie auch unter grösstem Zeitdruck einwandfrei arbeiten können. Auch vor dem Qualifying in Austin mussten sich die Mitglieder des Teams aus Milton Keynes ins Zeug legen, weil am Heckflügel von Max Verstappen ein Riss entdeckt wurde. Obwohl am Auto von Sergio «Checo» Pérez kein Schaden festzustellen war, legte das Team bei beiden Rennern Hand an und verstärkte die entsprechende Stelle.

Teamchef Christian Horner schilderte hinterher bei «Sky Sports F1»: «Es ist immer irgendwas, eine entspannte Session gibt es nicht. Ich weiss nicht, wo Max sich den Heckflügel beschädigt hat, er muss etwas erwischt haben, denn es war ein ziemlich grosser Riss, und beim anderen Auto und auch den anderen Heckflügeln waren keine Schäden auszumachen. Wir haben die Erlaubnis bekommen, den Heckflügel bei beiden Rennern zu verstärken und wir werden das heute Nacht genauer unter die Lupe nehmen.»

Mit Erfolg: Verstappen sicherte sich die Pole zum USA-GP und sein Chef schwärmte: «Max hat erneut eine unglaubliche Leistung gezeigt und einen kühlen Kopf bewahrt, er hat wieder einmal einen phänomenalen Auftritt hingelegt.» Nette Worte hatte er auch für Sergio Pérez, der auf dem dritten Platz landete, nachdem er den ersten Versuch noch als Schnellster abgeschlossen hatte.

«Checo ist dieses Wochenende in Top-Form, er fühlte sich seit der ersten Session sehr gut im Auto und ich dachte schon, dass er seine erste Formel-1-Pole erobern würde. Aber am Ende regnete es noch etwas und er war der Letzte, der rausfuhr. Das hat im letzten Sektor vielleicht etwas Zeit gekostet», erklärte Horner.

Und der Brite betonte: «Wir wissen, dass Checo im Rennen sehr stark ist. Im Qualifying hatte er bisher mehr Mühe in diesem Jahr. Er ist aber bei der Musik und zum ersten Mal haben wir zwei Autos gegen einen Mercedes an der Spitze. Ich glaube, es ist auch das erste Mal in der Hybrid-Ära, dass ein anderes Auto als ein Mercedes hier auf Pole steht. Das ist ein weiterer Meilenstein für uns.»

Qualifying, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:32,910 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,119

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:33,134

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:33,475

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:33,606

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:33,792

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:33,808

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:33,887

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:34,118

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:34,918

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:35,377

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,500

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:35,794

14. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:44,549

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, ohne Zeit

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,983

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,995

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,311

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,499

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,796