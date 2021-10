Sergio Pérez (Red Bull Racing): Rätsel gelüftet

Der Mexikaner Sergio Pérez kommt bei Red Bull Racing-Honda im idealen Moment in Schwung – wenn er Team-Leader Max Verstappen zur Seite stehen soll. Wieso ihm in Austin ein Durchbruch gelungen ist.

«Selten war ich nach einem Rennen so fertig», sagte der Mexikaner Sergio Pérez nach dem Grossen Preis der USA. «Seit der ersten Runde konnte ich keine Flüssigkeit zu mir nehmen, weil das Trinksystem nicht mehr funktionierte. Noch nie habe ich mir den Schluss eines Grand Prix so herbeigesehnt.»

Aber Sergio Pérez biss auf die Zähne und wurde belohnt: 14. Podestplatz des Mittelamerikaners in der Formel 1, sein vierter für RBR in diesem Jahr, nach dem Sieg in Baku und den dritten Rängen in Frankreich und in der Türkei, sein zweiter also in Folge und sein erster auf dem Circuit of the Americas (COTA).

Was in Texas auffiel: Pérez war das ganze Wochenende über konkurrenzfähig. Schnellster im zweiten freien Training, Schnellster im dritten freien Training, Dritter im ersten Quali-Segement, Dritter dann auch, als es um die Pole-Position ging. «Checo» Pérez verpasste seine ersten Pole in der Formel 1 nur um knappe zwei Zehntelsekunden.

Ganz offensichtlich war Sergio in Austin in blendender Form. Der Mexikaner kommt bei Red Bull Racing-Honda im idealen Moment in Schwung – wenn er Team-Leader Max Verstappen in der Schlussphase dieser spannenden WM zur Seite stehen soll.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Ich glaube, es hat alles mit der nötigen Portion Selbstvertrauen zu tun. Wir konnten an den vergangenen GP-Wochenenden sehen, wie da von Checo mehr und mehr kommt. Er war in Monza stark, er war in Sotschi stark, in beiden Rennen hätte er mit etwas Glück auf dem Podest gestanden. In Instabul zeigte er dann an allen drei Tagen tollen Speed.»



Der Schlüssel zur markanten Steigerung von Pérez gemäss Horner: «Ich glaube, wir haben endlich eine Fahrzeugabstimmung gefunden, dank welcher sich Sergio ideal einbringen kann. Wir haben es mit viel Feinarbeit geschafft, das Auto besser auf seinen Fahrstil zu trimmen.»



Und damit wird auch möglich, was noch kein mexikanischer Rennfahrer geschafft hat, nicht einmal der legendäre Pedro Rodríguez – Sieg beim Heim-GP. Denn der kommende WM-Lauf ist der Grosse Preis von Mexiko. Sergio glaubt: «Red Bull Racing war in den vergangenen Jahren in Mexiko immer besonders stark, und 2021 haben wir ein konkurrenzfähigeres Auto als früher. Daher gehe ich davon aus, dass wir Podestränge anstreben können.»





USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Aufgabe

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel





WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0