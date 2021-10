Lando Norris (McLaren): «Wer das sagt, der lügt»

Bei einer Umfrage kam heraus: Das beliebteste Formel-1-Team ist nicht mehr Ferrari, sondern der McLaren-Rennstall. Was der junge Engländer Lando Norris zum verblüffenden Ergebnis sagt.

Vor kurzem gab es eine fette Überraschung: Der berühmteste Formel-1-Rennstall der Welt – Ferrari – ist offenbar nicht mehr der beliebteste. Am meisten Stimmen erhielt vielmehr McLaren. 167.302 Fans aus 187 Ländern hatten an der Fan-Umfrage im Auftrag der Formel 1 und des Motorsport-Netzwerks teilgenommen, durchgeführt von den Sportmarketing-Profis von Nielsen Sports. Es handelt sich um die erste solche Umfrage seit 2017.

Der Kalifornier Zak Brown, Geschäftsleiter von McLaren, erklärt sich das Ergebnis so: «Wir sind auf den sozialen Netzwerken sehr aktiv und sprechen vor allem jüngere Fans an. Wir wollen zeigen, dass wir ein Rennstall sind, in dem Platz für Spass ist, dazu gehören auch Daniel Ricciardo und Lando Norris, die sehr offen sind im Umgang mit den Fans.»

Gut möglich, dass beim Ergebnis ebenfalls eine Rolle gespielt hat, dass die Umfrage zwischen 8. September und 7. Oktober gemacht wurde – also mitten in jener Phase, in welcher McLaren in Monza einen sensationellen Doppelsieg eroberte.

Red Bull Racing hat die Nase vorn in den Niederlanden (wegen Max Verstappen), in Japan (wegen Honda) und in Mexiko (wegen Sergio Pérez). Ferrari ist von 32 Prozent der Stimmen 2017 abgestürzt auf 18 Prozent, Mercedes von 16 Prozent vor vier Jahren auf Rang 4 in der Markenwertung, mit nur noch 12 Prozent.

Lando Norris sagt zum Resultat: «Wie beliebt wir sind, das zeigt sich nicht nur in der Umfrage, ich sehe das auch an der Rennstrecke. Da gibt es viel mehr McLaren-Shirts oder -Kappen als früher. Um genau zu sein, hat unsere Farbe in Texas dominiert.»



Die 140.000 Fans am Circuit of the Americas gingen im USA-GP voll mit, wie auch Formel-1-Weltmeister Damon Hill aufgefallen ist: «Du hast aufgrund der Reaktionen der Leute erkennen können, dass sie verstanden, was in diesem spannenden Rennen vor sich geht. Das fand ich fabelhaft.»



Dabei stellt sich eine Frage, die auch immer wieder im elektronischen Briefkasten von SPEEDWEEK.com landet: Können die Fahrer die Fans eigentlich hören? Lando Norris sagt dazu: «Wenn du fährst, dann hörst du die Zuschauer nicht; wer etwas Anderes sagt, der lügt.»



«Aber natürlich ist es so: Wenn die Leute dein Team unterstützen, dann gibt das jedem im Rennstall ein gutes Gefühl. Wir machen sehr viel, um die Formel-1-Fans einzubinden, gerade auf den sozialen Netzwerken, sie sollen nicht Aussenstehende sein, sondern Teil der McLaren-Familie, und ich sehe auch dies als Zeichen stetigen Wachstums von McLaren in den vergangenen Jahren.»





USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Aufgabe

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel





WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0