Formel-1-CEO Domenicali: Baff wegen Lewis Hamilton

Der Italiener Stefano Domenicali, Geschäftsleiter der Königsklasse, hat sich die Zahlen der grossen Formel-1-Umfrage angeschaut und sagt in Sachen Lewis Hamilton: «Das Ergebnis hat mich überrascht.»

Erstmals seit 2017 ist im Auftrag der Formel 1 eine grosse Fan-Umfrage gestartet worden. Eines der Ergebnisse von 167.302 Fans aus 187 Ländern – der beliebteste Fahrer ist nicht mehr Lewis Hamilton, sondern Max Verstappen.

Dass der Red Bull Racing-Star in den Niederlanden vorne liegen würde, lag auf der Hand, auch die Spitzenposition in Japan ist durch die Arbeit mit Honda naheliegend. Verblüffender ist dann doch, dass Max auch in den USA unter den Fans der populärste Fahrer ist, nicht etwa der Weltenbummler Lewis Hamilton, der regelmässig in Amerika weilt, in New York, in Los Angeles, in Colorado.

Eine Überraschung auch auf Rang 2 der Fahrer: Der junge Lando Norris erhielt 13,7 Prozent der Stimmen – vor allem durch starke Werte bei jungen Fans (in der Altersklasse 16 bis 24 Jahre) und bei weiblichen Formel-1-Anhängern. Das ist schon bemerkenswert für einen Fahrer, der bislang noch keinen Grand Prix gewinnen konnte. Auf Rang 3 folgt der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton, der vor vier Jahren noch jede fünfte Stimme erhalten hatte.

Formel-1-CEO Stefano Domenicali sagt dazu: «Also das Ergebnis hat mich schon überrascht. Auf der anderen Seite hat hier wohl auch den Ausschlag gebeben, dass sehr viele jüngere Menschen an der Umfrage teilgenommen haben. Vielleicht liegt es daran, dass Norris mit den Fans so auf Tuchfühlung geht.»

Der Imoleser spricht hier beispielsweise auf Twitch an (Web-Portal für Live-Streams von Videospielen), auf welchem der McLaren-Fahrer Norris satte 1,1 Millionen Follower hat, wenn er seine Rennsimulation streamt; nicht selten gegen andere Formel-1-Piloten wie Charles Leclerc, George Russell oder Alex Albon.

Was Domenicali freut: «Das rege Interesse jüngerer Fahrer und das gute Abschneiden eines Piloten wie Norris zeigt mir, dass wir hier für die Zukunft sehr gut aufgestellt sind.»



Das Durchschnittsalter der Umfrage-Teilnehmer ist von 36 auf 32 Jahre gesunken, und Stefano Domenicali stellt fest: «Ich glaube auch, dass die Netflix-Serie ‘Drive to Survive’ einen positiven Einfluss hatte, hier haben wir bestimmt viele neue Fans gewonnen, welche sich zuvor der Formel 1 zwar bewusst, aber vielleicht der Faszination für den Sport nicht erlegen waren. Die Serie hat unseren Sport den Menschen nähergebracht, das kann für uns nur von Vorteil sein.»



Wie viel «Drive to Survive» in den USA bewirkt hat, merkten auch GP-Sieger wie Charles Leclerc und Valtteri Bottas in Austin. Beide sagten, mit fast identischen Worten: «Wir kommen jetzt ja schon einige Jahre nach Texas, aber noch nie sind wir von so vielen Fans erkannt und angesprochen worden wie heut.»





Die 10 beliebtesten Fahrer

1. Max Verstappen (NL) 14,4 Prozent

2. Lando Norris (GB) 13,7

3. Lewis Hamilton (GB) 12,5

4. Daniel Ricciardo (AUS) 10,2

5. Sebastian Vettel (D) 9

6. Charles Leclerc (MC) 7,4

7. Fernando Alonso (E) 7,3

8. Kimi Räikkönen (FIN) 5,4

9. George Russell (GB) 4

10. Pierre Gasly (F) 2,9